Arest preventiv pentru un tânăr de 18 ani suspectat în furtul a peste 200.000 de lei de la doi clujeni

Judecătorul de drepturi și libertăți de la Judecătoria Cluj-Napoca a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a unui tânăr de 18 ani, suspectat că a ridicat peste 200.000 de lei de la două persoane înșelate prin telefon.
Un bărbat de 37 de ani și o femeie de 44 de ani, din Cluj-Napoca, au predat peste 200.000 de lei unor indivizi care s-au prezentat ca reprezentanți ai unei structuri de securitate și ai unei bănci. Incidentul a avut loc pe 1 octombrie 2026.
Conform poliției, înșelăciunea a fost pusă în practică prin apeluri telefonice în care persoanele contactate au fost convins să urmeze instrucțiunile unor funcționari fictivi. Una dintre victime a fost determinată să retragă o sumă importantă de bani, iar celeilalte i s-a comunicat că pe numele ei fusese contractat fraudulos un credit.
Sub pretextul „securizării” contului, femeia a fost convinsă să contracteze ea însăși un credit, banii urmând a fi predați unui individ prezentat ca reprezentant al unei structuri antifraudă. Victimele au fost puse în legătură cu o altă persoană care s-a deplasat pentru a ridica sumele.
Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Cluj au stabilit că membrii grupului acționau în baza unei înțelegeri prealabile, folosind un cod verbal, rostit în limba engleză, ca element de verificare la momentul întâlnirii.
Tânărul de 18 ani, cetățean străin, a fost reținut pe 6 octombrie 2026 pentru 24 de ore și cercetat pentru complicitate la înșelăciune. Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca a formulat propunere de arestare preventivă, admisă ulterior de judecătorul de drepturi și libertăți.
Cercetările continuă sub coordonarea procurorului pentru documentarea întregii activități infracționale și identificarea tuturor persoanelor implicate. Tânărul arestat beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
Contextul fraudelor telefonice în regiune
Cazul se înscrie într-o serie recentă de incidente similare. Pe 23 septembrie 2026, un bărbat de 39 de ani, cetățean ucrainean, a fost reținut în Cluj-Napoca după ce ar fi ridicat 95.000 de lei de la o femeie din Târgu Mureș, convinsă să-și „securizeze” conturile.
În iunie 2026, o clujeancă a fost înșelată să contracteze un credit de aproximativ 107.500 de lei sub același pretext. În acel caz, poliția a reținut doi tineri de 19 ani, cetățeni ai Republicii Moldova și Ucrainei, care executau rolul de cărăuși.
ANAF a avertizat în mai 2026 asupra fraudelor telefonice în care escrocii pretindeau că sunt angajați ai instituției pentru a obține date personale. Poliția recomandă victimelor potențiale să nu furnizeze date bancare sau coduri de autorizare și să nu retragă bani la indicația unor persoane necunoscute.