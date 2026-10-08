Arest preventiv pentru un tânăr de 18 ani suspectat în furtul a peste 200.000 de lei de la doi clujeni

Publicat 8 oct. 2026, 08:00 Sursă Actual de Cluj

Judecătorul de drepturi și libertăți de la Judecătoria Cluj-Napoca a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a unui tânăr de 18 ani, suspectat că a ridicat peste 200.000 de lei de la două persoane înșelate prin telefon.

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