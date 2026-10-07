Arestare preventivă pentru furturi din locuințe și sedii în Cluj-Napoca, prejudiciu de peste 100.000 de lei

Publicat 7 oct. 2026, 10:59 Sursă Actual de Cluj

Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Judecătoria Cluj-Napoca, fiind acuzat de furturi comise în cinci locuințe și sedii din municipiu. Prejudiciul total reclamat depășește 100.000 de lei.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre procurori cluj