Arestare preventivă pentru furturi din locuințe și sedii în Cluj-Napoca, prejudiciu de peste 100.000 de lei

Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Judecătoria Cluj-Napoca, fiind acuzat de furturi comise în cinci locuințe și sedii din municipiu. Prejudiciul total reclamat depășește 100.000 de lei.
Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca au reținut în sarcina inculpatului comiterea a cinci acte materiale de furt calificat, în formă continuată. Faptele ar fi fost săvârșite în intervalul 18 iulie – 5 septembrie 2026.
Modul de operare descris în dosar include inspectarea prealabilă a imobilelor vizate, escaladarea gardurilor împrejmuitoare și forțarea sau spargerea căilor de acces. În urma acestor acțiuni, bărbatul ar fi sustras bunuri ușor valorificabile, în special sume de bani și obiecte confecționate din materiale prețioase.
Procurorul de caz a solicitat arestarea preventivă la data de 30 septembrie 2026, măsură admisă în aceeași zi de judecătorul de drepturi și libertăți. Motivarea deciziei s-a bazat pe caracterul repetat al faptelor, modul de operare, considerat o specializare infracțională, valoarea prejudiciului, lipsa unei ocupații licite a inculpatului și perseverența infracțională.
Bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.