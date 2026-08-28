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MApN: Dronă detectată la 33 kilometri nord de Insula Șerpilor; două aeronave F-18 trimise să monitorizeze situația
Dronă detectată de MApN
Publicat28 aug. 2026, 08:22
Sursărealitatea.net
Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat, joi, la ora 18:27, o țintă aeriană la 33 kilometri nord de Insula Șerpilor, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, fiind ridicate de la sol la ora 18:41 pentru monitorizarea situației.
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