Tragedie la Eforie Nord: un bărbat de 68 de ani a murit înecat după ce a ignorat steagul roșu

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 27 aug. 2026, 18:50

Un bărbat de 68 de ani a murit înecat joi după-amiază, pe plaja Belona din Eforie Nord, după ce fusese scos de salvamari din mare de trei ori în aceeași zi.

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