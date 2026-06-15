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Bărbat trimis în judecată după ce a încălcat ordinul de protecție. A mers la fosta parteneră pentru „împăcare”
FOTO: Arhivă
Un bărbat din Cluj-Napoca a fost trimis în judecată după ce ar fi încălcat un ordin de protecție emis împotriva sa.
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