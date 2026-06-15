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Bărbat trimis în judecată după ce a încălcat ordinul de protecție. A mers la fosta parteneră pentru „împăcare”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Cluj
Scris de Realitatea de Cluj Publicat: 15 iun. 2026, 13:39

Un bărbat din Cluj-Napoca a fost trimis în judecată după ce ar fi încălcat un ordin de protecție emis împotriva sa.

Potrivit anchetatorilor, incidentul s-ar fi petrecut pe 15 martie 2026, în jurul orei 18:30, pe strada Oașului, în apropierea unei săli de fitness. Bărbatul ar fi abordat-o pe fosta sa parteneră la ieșirea dintr-un magazin, deși avea interdicția de a se apropia de ea la mai puțin de 100 de metri, stiridecluj.ro

Ordinul de protecție fusese emis de Judecătoria Cluj-Napoca în decembrie 2025, pentru o perioadă de șase luni, iar inculpatul fusese informat oficial despre măsurile dispuse. Conform rechizitoriului, acesta ar fi mers la femeie cu intenția de a discuta despre o posibilă împăcare.

Dosarul a fost trimis în judecată pe 5 mai 2026, iar bărbatul, care are antecedente penale, se afla sub arest la domiciliu. Pe 12 iunie 2026, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea dosarului și a dispus începerea judecății. Până la o hotărâre definitivă, inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție.

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