Clujean arestat preventiv după ce a jefuit un polonez de 73 de ani aflat în turul României pe bicicletă

Un bărbat de 37 de ani din Turda a fost arestat preventiv, fiind acuzat de furt calificat. Conform Poliției, în noaptea de 23 iulie, în jurul orei 3 dimineața, un cetățean polonez în vârstă de 73 de ani, aflat într-o călătorie cu bicicleta prin România, s-a oprit pentru a se odihni în zona intersecției străzilor Constructorilor și Petru Maior din Turda.

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