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Clujean arestat preventiv după ce a jefuit un polonez de 73 de ani aflat în turul României pe bicicletă

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Cluj
Scris de Realitatea de Cluj Publicat: 30 iul. 2026, 13:26

Un bărbat de 37 de ani din Turda a fost arestat preventiv, fiind acuzat de furt calificat. Conform Poliției, în noaptea de 23 iulie, în jurul orei 3 dimineața, un cetățean polonez în vârstă de 73 de ani, aflat într-o călătorie cu bicicleta prin România, s-a oprit pentru a se odihni în zona intersecției străzilor Constructorilor și Petru Maior din Turda.

În timp ce se afla acolo, a fost abordat de un bărbat necunoscut care i-a sustras două telefoane mobile din geanta aflată pe bicicletă, după care a părăsit rapid locul faptei. Victima a sesizat imediat poliția.

În scurt timp după anunțarea faptei, polițiștii din Turda au identificat persoana bănuită și au reușit să recupereze în totalitate prejudiciul. Bunurile sustrase au fost restituite turistului polonez.

Bărbatul a fost prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Turda, care a dispus arestarea sa preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

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