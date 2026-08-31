Începe Programul "Litoralul pentru toţi", la care au aderat peste 70 de unităţi de cazare din toate staţiunile, cu reduceri de până la 60% faţă de tarifele din vârf de sezon.
În ţară mai e o săptămână până începe noul an şcolar, iar la malul mării e încă vreme frumoasă, aşa că cine doreşte se mai poate bucura de vacanţă. În plus, de la 1 septembrie începe o nouă ediţie a Programului "Litoralul pentru toţi".
”Vara calendaristică este la final, dar vremea se anunţă bună în primele două săptămâni din septembrie, iar estimările operatorilor din turism indică faptul că gradul de ocupare în staţiunile de la mare va rămâne destul de ridicat.
În acest weekend, peste 120.000 de turişti au ajuns pe litoral, atraşi şi de evenimentele cu priză la public, organizate de la Costineşti până în Mamaia Nord. Până la debutul noului an şcolar, mulţi români au şansa de a petrece şi alături de copii câteva zile la mare la preţuri foarte avantajoase. Începe Programul "Litoralul pentru toţi", la care au aderat peste 70 de unităţi de cazare din toate staţiunile, cu reduceri de până la 60% faţă de tarifele din vârf de sezon.
Cristian Bărhălescu, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism: Cu siguranţă ne aşteptăm la mulţi turişti, pentru că intră "Litoralul pentru toţi" acum şi avem tarifele excepţionale pentru început de septembrie. Şcoala începe din 7, sunt unii care primele zile de şcoală nu se duc, ci preferă să vină la mare, pentru că vremea este bună, condiţiile sunt excelente, hotelurile sunt deschise.
Ofertele de cazare practicate de unităţile înscrise în Programul "Litoralul pentru toţi" pornesc de la 80 de lei pe noapte, în cameră dublă, la un hotel de trei stele din Eforie Nord, de la 120 de lei în Costineşti şi 140 de lei în Mamaia, în aceleaşi condiţii.
Programul se adresează familiilor, tinerilor, pensionarilor, turiştilor care preferă liniştea extrasezonului, celor care caută mini vacanţe de weekend şi tuturor românilor care vor să petreacă timp la mare la tarife reduse.
Pachetele pot fi achitate inclusiv cu vouchere de vacanţă. Programul se va derula în perioada 1-30 septembrie.”