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„Domul de căldură” revine deasupra Europei. Temperaturile urcă până la 40 de grade în septembrie
Caniculă Europa
Publicat7 sept. 2026, 12:51
SursăRealitatea.net
Un „dom de căldură” s-a format deasupra Europei și aduce temperaturi neobișnuit de ridicate pentru începutul lunii septembrie. În sudul continentului și în Balcani, maximele ar putea ajunge la 38-40 de grade Celsius.
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