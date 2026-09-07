Nicușor Dan, vizită la o școală din Călărași care a redus abandonul școlar. De ce a ales președintele să meargă acolo

Publicat 7 sept. 2026, 12:30 Sursă Realitatea.Net

Președintele Nicușor Dan a vizitat școala din Curcani, județul Călărași, pentru a evidenția modul în care profesorii au reușit să reducă semnificativ abandonul școlar. Șeful statului a apreciat eforturile cadrelor didactice de a adapta procesul educațional la nevoile copiilor din comunitate.

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