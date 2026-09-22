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Incendiu într-o gospodărie din Cluj. Focul a pornit de la instalația electrică

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 22 sept. 2026, 08:47

Anexa a ars complet, iar flăcările s-au extins la casă

Pompierii clujeni au intervenit noaptea trecută pentru a stinge un incendiu izbucnit într-o gospodărie din Gădălin. Anexa a ars în totalitate, iar flăcările s-au extins la terasă și acoperișul casei.

Intervenție rapidă a pompierilor din Jucu și Cluj-Napoca

În noaptea de luni spre marți, 22 septembrie, pompierii de la Punctul de Lucru Jucu și Detașamentul 1 Cluj-Napoca au fost chemați să intervină la un incendiu într-o gospodărie din localitatea Gădălin, județul Cluj.

La fața locului au ajuns două autospeciale de stingere, o autoscară și, preventiv, un echipaj SMURD. Când forțele de intervenție au sosit, anexa cu rol de bucătărie de vară ardea complet, iar flăcările se extinseseră la o terasă și la acoperișul casei, pe o suprafață de aproximativ 30 de metri pătrați.

Pompierii au reușit să oprească propagarea focului dincolo de limitele în care l-au găsit. Nicio persoană nu a solicitat consult medical în urma incidentului.

Potrivit cercetărilor preliminare anunțate de ISU Cluj, cel mai probabil incendiul a fost provocat de o defecțiune a instalației electrice a imobilului.

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