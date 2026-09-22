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Incendiu într-o gospodărie din Cluj. Focul a pornit de la instalația electrică
FOTO: Arhivă
Anexa a ars complet, iar flăcările s-au extins la casă
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