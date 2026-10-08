Începe pelerinajul de Sfânta Parascheva 2026. Programul slujbelor de la Iași
Pelerinajul de Sfânta Cuvioasă Parascheva
Pelerinajul de Sfânta Cuvioasă Parascheva a început la Iași joi, 8 octombrie, la ora 6:00, cu citirea Acatistului „ocrotitoarei Moldovei” și se va încheia pe 15 octombrie. Sunt așteptați să sosească în oraș aproximativ 300.000 de pelerini.
Programul slujbelor va culmina pe 14 octombrie, în ziua de prăznuire, cu Sfânta Liturghie, oficiată de la ora 9:00 pe un podium amplasat în dreptul Altarului Catedralei Mitropolitane.
Pelerinajul Sf. Parascheva 2026 începe pe data de 8 octombrie
Debutul oficial al pelerinajului din acest an a avut loc joi, 8 octombrie, de la ora 06:00, la Catedrala Mitropolitană din Iași, cu Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, potrivit Mitropoliei Iașilor. O jumătate de oră mai târziu, moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria au fost purtate în procesiune în jurul Catedralei Mitropolitane.
La ora 07:00, cele două racle au fost așezate spre închinarea credincioșilor în baldachinul amenajat pe platoul din fața Căminului preoțesc „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”. Potrivit Arhiepiscopiei Iașilor, moaștele vor rămâne în exterior până când fluxul pelerinilor va putea fi gestionat în interiorul Catedralei, moment estimat pentru începutul zilei de joi, 15 octombrie.
Programul pelerinajului de la Iași pe zile
Joi, 8 octombrie 2026 - la ora 06:00 are loc Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, urmat la 06:30 de procesiunea cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie.
La ora 07:00, sfintele moaște sunt așezate în baldachin. Tot de la ora 07:00 sunt programate Miezonoptica, Utrenia și Sfânta Liturghie, iar între orele 16:00 și 18:00 au loc Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva.
Vineri, 9 octombrie - între orele 07:00 și 11:00 sunt programate Miezonoptica, Utrenia, Sfânta Liturghie și Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva. După-amiază, între 16:00 și 18:00, are loc Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva.
Sâmbătă, 10 octombrie - programul liturgic începe la ora 07:00 cu Miezonoptica, Utrenia, Sfânta Liturghie și Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva. La ora 16:00 este programat Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva, iar seara, între 19:00 și 23:00, are loc slujba de priveghere, împreună cu slujba Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria.
Duminică, 11 octombrie - dimineața, între orele 07:00 și 11:00, este programată Sfânta Liturghie arhierească. După-amiază, între 16:00 și 17:00, se oficiază Paraclisul Maicii Domnului și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva. Unul dintre cele mai importante momente ale zilei este procesiunea „Calea Sfinților”, programată între 19:00 și 20:30, când moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie sunt purtate în procesiune.
Luni, 12 octombrie - între 07:00 și 11:00 sunt programate Miezonoptica, Acatistul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și Sfânta Liturghie. De la 16:00 are loc Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva, iar seara, între 19:00 și 23:00, este programată slujba de priveghere dedicată Sfântului Apostol Andrei.
Marți, 13 octombrie - programul începe la ora 07:00 cu Miezonoptica, Acatistul Sfântului Apostol Andrei și Sfânta Liturghie. De la 16:00 este programat Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva. Noaptea, între orele 21:00 și 03:00, va avea loc o slujbă de priveghere care cuprinde Vecernia, Litia, Utrenia și Sfânta Liturghie.
Miercuri, 14 octombrie - Ziua Sfintei Cuvioase Parascheva începe cu Miezonoptica, Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, Ceasurile și Slavoslovia Mare, între orele 07:00 și 09:00.
De la ora 09:00 este programată Sfânta Liturghie, pe podiumul amplasat în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane.
După-amiază are loc Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva, iar seara, între 19:00 și 23:00, este programată slujba de priveghere dedicată Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv.
Joi, 15 octombrie - ultima zi din programul oficial începe la ora 07:00 cu Miezonoptica, Acatistul Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și Sfânta Liturghie.
Între orele 16:00 și 18:00 sunt programate Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva.
Pentru pelerinii care vor veni la Iași, Arhiepiscopia Iașilor a anunțat că în perioada 8-15 octombrie vor fi disponibile două numere de telefon pentru informații: 0757.57.91.00 și 0757.033.466. De asemenea, pe portalurile Doxologia și Mitropolia Moldovei și Bucovinei va fi afișată în timp real situația capătului rândului de pelerini.
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