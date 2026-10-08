IPJ Cluj licitează repararea a 452 de mașini, valoare estimată de 698.000 lei

Inspectoratul de Poliție Județean Cluj (IPJ Cluj) a lansat o licitație pentru repararea și întreținerea a 452 de autovehicule din dotare. Valoarea maximă estimată este de 698.000 de lei, fără TVA.
Procedura de achiziție publică a fost inițiată pe 1 octombrie 2026, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este stabilit pentru 12 octombrie 2026, la ora 15:00. Contractul vizează un singur lot de servicii, cu o durată de 12 luni, iar criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut.
Documentația tehnică impune ofertanților să dețină certificări ISO 9001 pentru managementul calității și ISO 14001 pentru managementul mediului. Lucrările de reparare și întreținere vor fi efectuate la sediile prestatorilor selectați.
Contextul achizițiilor din 2025
Această licitație se înscrie într-un context în care IPJ Cluj a contractat deja servicii similare în cursul anului trecut. În februarie 2025, Inspectoratul a atribuit un contract către Autosport System, în valoare de aproximativ 685.755 de lei, procedura având un singur ofertant.
În noiembrie 2025, o nouă procedură pentru aceeași categorie de servicii a fost câștigată de Inter Cars România, cu o valoare de 643.774,50 lei, pe baza a două oferte primite. Sumele atribuite în 2025 reprezintă plafonul contractelor-cadru, nu cheltuielile efective, care depind de comenzile ulterioare.
În prezent, procedura din octombrie 2026 este în curs de desfășurare și nu a fost desemnat încă un câștigător. Sistemul de achiziții publice indică existența unui ofertant înregistrat, identitatea acestuia urmând a fi făcută publică după expirarea termenului de depunere a ofertelor.
Paralel cu licitația pentru reparații, IPJ Cluj a demarat o altă procedură pentru asigurarea RCA a autovehiculelor din dotare, estimată la aproximativ 286.500 de lei, termenul limită pentru această ofertă fiind 6 octombrie 2026.