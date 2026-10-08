IPJ Cluj licitează repararea a 452 de mașini, valoare estimată de 698.000 lei

Publicat 8 oct. 2026, 08:04 Sursă Actual de Cluj

Inspectoratul de Poliție Județean Cluj (IPJ Cluj) a lansat o licitație pentru repararea și întreținerea a 452 de autovehicule din dotare. Valoarea maximă estimată este de 698.000 de lei, fără TVA.

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