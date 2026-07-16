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Loto 6/49, 16 iulie. Report de aproape 8 milioane de euro la categoria I: ce alte sume sunt puse în joc
Loto
Publicat16 iul. 2026, 08:25
SursăRealitatea.Net
Loteria Română organizează joi, noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Cel mai mare report este pus în joc la Loto 6/49, unde premiul de categoria I a ajuns la aproape 8 milioane de euro.
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