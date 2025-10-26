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PODCASTURILE REALITATEA ”CEVA-N PLUS”: DE CE ȘI PSIHOLOGII AU NEVOIE DE TERAPIE

PODCASTURILE REALITATEA ”CEVA-N PLUS”: DE CE ȘI PSIHOLOGII AU NEVOIE DE TERAPIE

PODCASTURILE REALITATEA ”CEVA-N PLUS”: DE CE ȘI PSIHOLOGII AU NEVOIE DE TERAPIE

Realitatea de Cluj
Scris de Realitatea de Cluj Publicat: 26 oct. 2025, 11:18

Psihoterapeutul Alexandru Bușilă vorbește deschis despre importanța terapiei chiar și pentru specialiștii din domeniu.

Într-un nou episod al podcastului „Ceva-n PLUS”, difuzat în premieră la Realitatea PLUS, psihoterapeutul Alexandru Bușilă vorbește deschis despre importanța terapiei chiar și pentru specialiștii din domeniu.

„Eu aș da o lege; dacă ești psihoterapeut, psiholog clinician, profesor, n-ai cum să nu te duci la psihoterapie. Nu există! Pentru că, la un moment dat, tu vei claca!”, afirmă Bușilă, subliniind necesitatea echilibrului emoțional pentru cei care lucrează cu oameni.

Episodul integral al podcastului poate fi urmărit pe realitatea.net.

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