Advertising
Social· 1 min citire
PODCASTURILE REALITATEA ”CEVA-N PLUS”: DE CE ȘI PSIHOLOGII AU NEVOIE DE TERAPIE
PODCASTURILE REALITATEA ”CEVA-N PLUS”: DE CE ȘI PSIHOLOGII AU NEVOIE DE TERAPIE
Psihoterapeutul Alexandru Bușilă vorbește deschis despre importanța terapiei chiar și pentru specialiștii din domeniu.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 16:37Vești bune pentru suporteri: băuturile cu până la 5,5% alcool, permise pe stadioane
- 15:15Cod galben de inundații în mai multe județe: hidrologii avertizează asupra viiturilor și creșterii debitelor
- 15:14Incendiu într-un apartament din Sânnicoară: zece persoane s-au autoevacuat
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Cluj și pe Google News