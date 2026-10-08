Prefectura Cluj avertizează: amenzi de până la 100.000 de lei pentru arderea vegetației

Publicat 8 oct. 2026, 08:07 Sursă Actual de Cluj

Prefectura Cluj a transmis un avertisment ferm privind interzicerea arderii resturilor vegetale, după ce pompierii au intervenit la 16 incendii în weekendul 3-4 octombrie. Sancțiunile pot ajunge la 100.000 de lei.

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