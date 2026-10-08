Prefectura Cluj avertizează: amenzi de până la 100.000 de lei pentru arderea vegetației

Prefectura Cluj a transmis un avertisment ferm privind interzicerea arderii resturilor vegetale, după ce pompierii au intervenit la 16 incendii în weekendul 3-4 octombrie. Sancțiunile pot ajunge la 100.000 de lei.
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Avram Iancu” Cluj a raportat 16 intervenții pentru stingerea incendiilor de vegetație în perioada 3-4 octombrie. Prefectura județului a reacționat printr-un comunicat prin care atrage atenția asupra dificultăților operaționale create de aceste focare și subliniază riscurile legale pentru cei care incendiază resturile agricole.
Intervenții dificile în zone greu accesibile
Conform informațiilor transmise de instituția Prefectului, majoritatea incendiilor au avut loc în locații unde autospecialele nu pot ajunge direct. În aceste cazuri, alimentarea cu apă se face de la distanțe mari, iar mobilizarea echipajelor în afara localităților poate reduce capacitatea de răspuns la alte urgențe majore.
Amenzi și pedepse penale pentru incendiere
Arderea miriștilor, stufului sau a tufărișurilor este interzisă prin OUG 195/2005. Nerespectarea acestei norme atrage amenzi de la 7.500 la 15.000 de lei pentru persoanele fizice și de la 50.000 la 100.000 de lei pentru persoanele juridice.
În situațiile în care incendiul pune în pericol alte persoane sau bunuri, fapta constituie infracțiune conform art. 253 din Codul penal. Pedepsele prevăzute de lege includ închisoarea de la 2 la 7 ani.
Riscuri pentru fermieri și impact asupra solului
Prefectura precizează că arderea resturilor poate afecta și drepturile financiare ale fermierilor. Nerespectarea normelor privind gestionarea terenurilor, în special a zonelor de pășune supravegheate de APIA, poate duce la reducerea sau pierderea plăților agricole.
Din punct de vedere agronomic, incendiile distrug materia organică și microorganismele benefice din sol, scăzând fertilitatea terenului. Autoritățile recomandă tocarea resturilor vegetale și încorporarea acestora în pământ ca alternativă sigură la incendiere.