Pitbull vine la UNTOLD 2027! Mr. Worldwide este primul headliner anunțat pentru festival
Pitbull vine la UNTOLD 2027
Pitbull, cunoscut drept Mr. Worldwide, vine la UNTOLD 2027, între 5 și 8 august, la Cluj-Napoca. DJ Snake și Timmy Trumpet, printre artiștii confirmați.
Celebrul artist american Pitbull, cunoscut în întreaga lume drept „Mr. Worldwide”, va urca pe scena UNTOLD 2027, fiind primul headliner anunțat de organizatorii festivalului. Artistul va susține pentru prima dată un show în cadrul unui festival din România și, totodată, primul său concert pe un stadion din țara noastră.
UNTOLD STAR Edition 2027 se va desfășura în perioada 5-8 august, la Cluj-Napoca, iar organizatorii pregătesc o ediție care promite să aducă pe scena festivalului unele dintre cele mai importante nume ale muzicii internaționale.
Cu peste 27 de miliarde de stream-uri pe Spotify și aproximativ 74 de milioane de ascultători lunari în 2026, Pitbull se numără printre cei mai populari artiști la nivel mondial. Piese precum „Give Me Everything”, „Timber”, „Fireball”, „International Love” și „Rain Over Me” au devenit hituri internaționale și continuă să fie ascultate de milioane de fani.
Pitbull, pentru prima dată la un festival din România
Prezența lui Pitbull la UNTOLD STAR Edition 2027 reprezintă o premieră pentru publicul din România. Artistul va susține primul său show în cadrul unui festival din țara noastră, iar concertul este programat pe stadionul din Cluj-Napoca.
Cunoscut pentru energia concertelor sale, producțiile spectaculoase și interacțiunea cu publicul, Pitbull este unul dintre artiștii care au transformat muzica pop și dance într-un fenomen global.
În 2026, artistul s-a menținut în top 20 al celor mai ascultați muzicieni de pe Spotify, iar videoclipurile sale au adunat peste 16 miliarde de vizualizări pe YouTube.
Succesul său se reflectă și în concertele susținute pe marile scene ale lumii. În cadrul turneului internațional „I'm Back”, din 2026, Pitbull a concertat în America de Nord și Europa, inclusiv în fața a aproape 70.000 de spectatori, la festivalul BST Hyde Park din Londra.
Evenimentul a fost sold out și a intrat în Cartea Recordurilor Guinness, după ce 22.141 de fani au participat purtând peruci care imitau aspectul său emblematic, stabilind un record mondial.
„Timber” și „Give Me Everything”, printre hiturile care au cucerit lumea
De-a lungul carierei, Pitbull a colaborat cu nume importante ale industriei muzicale, printre care Jennifer Lopez, Christina Aguilera, Shakira, Usher și Enrique Iglesias.
Artistul, câștigător al unui premiu GRAMMY, a lansat numeroase piese care au dominat topurile internaționale. „Give Me Everything”, realizată alături de Ne-Yo, Afrojack și Nayer, și „Timber”, colaborarea cu Kesha, au depășit fiecare două miliarde de ascultări pe Spotify.
Printre celelalte hituri cunoscute se numără „Time of Our Lives”, „International Love”, „Rain Over Me” și „Fireball”.
Muzica sa combină influențe pop, hip-hop, dance și latino, iar imaginea „Mr. Worldwide” a devenit un fenomen inclusiv pe rețelele sociale, unde fanii au transformat stilul vestimentar al artistului într-un trend internațional.
DJ Snake, Timmy Trumpet și Boris Brejcha, printre artiștii confirmați la UNTOLD 2027
Pe lângă Pitbull, organizatorii au anunțat și alte nume importante pentru UNTOLD STAR Edition 2027.
Printre artiștii confirmați se numără:
DJ Snake;
Timmy Trumpet;
Boris Brejcha;
Holy Priest;
Yousuke Yukimatsu, care va ajunge pentru prima dată la UNTOLD.
Organizatorii anunță că lista artiștilor va fi completată în perioada următoare cu alte nume internaționale.
Când are loc UNTOLD 2027 și de unde pot fi cumpărate abonamentele
UNTOLD STAR Edition 2027 este programat în perioada 5-8 august 2027, la Cluj-Napoca.
Abonamentele pentru festival sunt disponibile pe site-ul oficial untold.com.
Venirea lui Pitbull reprezintă unul dintre cele mai importante anunțuri de până acum pentru ediția din 2027, artistul fiind primul headliner confirmat de organizatori.
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