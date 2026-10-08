Sentință definitivă: 5 ani și 6 luni de închisoare pentru smulgerea cerceilor unei femei în Cluj

Publicat 8 oct. 2026, 08:01 Sursă Actual de Cluj

Un bărbat din Cluj-Napoca va executa o pedeapsă de 5 ani și 6 luni de închisoare pentru că i-a smuls cerceii unei femei de 74 de ani într-un parc. Decizia Curții de Apel este definitivă.

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