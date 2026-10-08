Sentință definitivă: 5 ani și 6 luni de închisoare pentru smulgerea cerceilor unei femei în Cluj
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Un bărbat din Cluj-Napoca va executa o pedeapsă de 5 ani și 6 luni de închisoare pentru că i-a smuls cerceii unei femei de 74 de ani într-un parc. Decizia Curții de Apel este definitivă.
Curtea de Apel Cluj a admis apelul procurorilor și a majorat pedeapsa inculpatului de la 3 ani și 6 luni, stabilită în primă instanță, la 5 ani și 6 luni de închisoare. Deși instanța de apel a eliminat circumstanța agravantă privind exploatarea vulnerabilității victimei, schimbând încadrarea juridică din tâlhărie calificată în tâlhărie simplă, sancțiunea finală a crescut semnificativ.
Calculul pedepsei și istoricul penal
Judecătorii au refăcut calculul limitelor de pedeapsă după schimbarea încadrării. Pentru tâlhăria simplă, limitele legale erau mai mici decât pentru forma agravată. După aplicarea reducerii cu o treime pentru recunoașterea faptei și majorarea cu jumătate din cauza recidivei, intervalul aplicabil a ajuns la 2 ani până la 7 ani de închisoare.
Curtea a considerat că pedeapsa inițială de 3 ani și 6 luni era prea mică raportat la noile limite și la gravitatea concretă a faptei. „Pedeapsa de 3 ani și 6 luni închisoare, stabilită în imediata apropiere a minimului special al formei agravate, nu reflectă gravitatea faptei și nici persoana inculpatului”, au arătat judecătorii.
Un factor decisiv pentru majorarea pedepsei a fost istoricul penal al bărbatului. Acesta fusese condamnat anterior pentru mai multe infracțiuni contra patrimoniului, inclusiv furt calificat, ultima condamnare fiind de 4 ani și 1 lună de închisoare. Inculpatul a fost eliberat la termen pe 13 decembrie 2025, iar fapta din martie 2026 a fost comisă la doar 85 de zile după eliberare.
„De această dată inculpatul a trecut de la sustrageri fără violență la o sustragere prin violență, cu rănirea victimei”, au precizat judecătorii în hotărâre. Instanța a notat și faptul că bărbatul nu și-a manifestat regretul față de victimă.
Detalii despre comiterea faptei
Fapta a avut loc pe 8 martie 2026, în jurul orei 9:30, într-un parc de pe strada București. Femeia de 74 de ani traversa singură zona verde, îndreptându-se spre biserică. Inculpatul a întrebat-o cât este ceasul; aceasta nu a scos telefonul din geantă și a continuat drumul. Bărbatul a trecut pe lângă ea, s-a întors și i-a smuls cerceii din urechi din spate.
Cerceii, din aur, cântăreau 6,09 grame. Smulgerea a provocat victimei o plagă la lobul urechii drepte și o excoriație la lobul stâng, leziuni care au necesitat 12-13 zile de îngrijiri medicale. „Numărul zilelor de îngrijiri medicale, 12-13, este cel al unei vătămări reale, nu al unei atingeri neglijabile”, a reținut Curtea.
După atac, femeia a alergat după inculpat strigând „hoțul, hoțul”, dar nu l-a prins. Un martor a văzut-o sângerând și a sunat la 112. Cerceii au fost recuperați de anchetatori în aceeași zi și restituiți victimei.
Eliminarea agravantei privind vulnerabilitatea
Curtea de Apel a stabilit că circumstanța agravantă nu se poate reține doar pe baza vârstei victimei. Pentru aplicarea ei, trebuie demonstrat că autorul a profitat efectiv de o stare de vulnerabilitate evidentă. În acest caz, instanța a considerat că atacul a reușit datorită surprinderii.
„Reușita faptei s-a datorat surprinderii, nu vulnerabilității persoanei vătămate”, se arată în decizia Curții de Apel. Judecătorii au explicat că smulgerea unui obiect purtat pe corp, executată din spate, neutralizează reacția oricărei victime, indiferent de vârstă sau constituție.
„Vârsta persoanei vătămate rămâne o împrejurare de care Curtea ține seama la individualizarea pedepsei”, precizează hotărârea. Astfel, deși femeia nu a fost considerată vulnerabilă în sensul juridic necesar pentru agravantă, vârsta ei a influențat stabilirea pedepsei finale.
Valorificarea obiectului furat
După ce a fugit din parc, inculpatul s-a deplasat la o casă de amanet, ajungând acolo la aproximativ 20 de minute după atac. A încercat inițial să amaneze cerceii în nume propriu, dar nu avea actul de identitate. A revenit cu cartea de identitate a unei alte persoane și a fost refuzat din nou.
În cele din urmă, a găsit un trecător care a acceptat să încheie contractul în nume propriu, iar bărbatul a primit 1.200 de lei. „Încercările succesive de valorificare, în mai puțin de zece minute, nu descriu un gest necugetat”, au apreciat judecătorii, considerând că demersurile arată o intenție premeditată.
Din pedeapsa finală se scade perioada în care inculpatul a fost reținut și arestat preventiv, începând cu 9 martie 2026. Hotărârea Curții de Apel Cluj este definitivă.
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