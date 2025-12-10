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Stat NATO gata să dea MiG-uri Ucrainei, dar cere la schimb tehnologia secretă a dronelor!
Stat NATO gata să dea MiG-uri Ucrainei, dar cere la schimb tehnologia secretă a dronelor!
Stat NATO gata să dea MiG-uri Ucrainei
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