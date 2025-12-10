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Stat NATO gata să dea MiG-uri Ucrainei, dar cere la schimb tehnologia secretă a dronelor!

Stat NATO gata să dea MiG-uri Ucrainei, dar cere la schimb tehnologia secretă a dronelor!

Stat NATO gata să dea MiG-uri Ucrainei, dar cere la schimb tehnologia secretă a dronelor!

Realitatea de Cluj
Scris de Realitatea de Cluj Publicat: 10 dec. 2025, 17:06

Stat NATO gata să dea MiG-uri Ucrainei

Polonia negociază intens cu Ucraina un posibil schimb militar spectaculos: Varșovia este dispusă să transfere avioane de luptă MiG-29, însă doar dacă primește acces la tehnologia avansată a dronelor dezvoltate de Kiev.

Anunțul a fost făcut miercuri, de ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, la radioul public.

Oficialul a precizat că MiG-urile sunt pe final de ciclu și nu vor mai putea fi folosite prea mult timp de Forțele Aeriene poloneze. Tocmai de aceea, Polonia vrea să le valorifice în relația cu Ucraina, într-un acord avantajos pentru ambele părți.

„Suntem în discuții privind transferul de MiG-29, dar analizăm și posibilitatea ca Ucraina să ofere Poloniei acces la tehnologii, inclusiv cele din domeniul dronelor”, a explicat ministrul, subliniind că solidaritatea aliaților trebuie să funcționeze în ambele sensuri.

La rândul său, Statul Major polonez a transmis că avioanele sovietice nu mai pot fi modernizate și că un eventual transfer s-ar înscrie în politica NATO de sprijinire a Ucrainei și de consolidare a flancului estic. Militarii au precizat însă că o decizie finală nu a fost încă luată.

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