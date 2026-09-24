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Extrageri Loto 6/49, Joker și 5/40, joi, 24 septembrie. Milioane de lei sunt puse în joc

Loto

Loto

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Scris de Ionuț Nichita Publicat: 24 sept. 2026, 18:58

Loteria Română organizează joi, 24 septembrie 2026, noi extrageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La categoria I a jocului Loto 6/49, reportul depășește 9,53 milioane de lei, adică peste 1,81 milioane de euro.

La Loto 6/49, categoria I pune în joc un report de peste 9,53 milioane de lei. Suma depășește 1,81 milioane de euro. Și la Noroc este înregistrat un report important. Valoarea cumulată depășește 5,1 milioane de lei, echivalentul a peste 970.000 de euro.

Premiu de peste 7,6 milioane de lei la Joker

La Joker, categoria I are un report de peste 7,67 milioane de lei, adică mai mult de 1,45 milioane de euro. La categoria a II-a, reportul este de peste 126.600 de lei. În același timp, la Noroc Plus, categoria I are un report de peste 28.000 de lei.

Sume importante și la Loto 5/40

La Loto 5/40, categoria I are un report de peste 1,7 milioane de lei, aproximativ 324.000 de euro. Pentru categoria a II-a sunt în joc peste 121.800 de lei. La Super Noroc, reportul de la categoria I depășește 438.000 de lei.

Când au loc extragerile

Tragerile loto de joi, 24 septembrie, sunt programate începând cu ora 18:30. Acestea au loc după extragerile de duminică, 20 septembrie, când Loteria Română a acordat peste 25.500 de câștiguri, în valoare totală de peste 2,27 milioane de lei.

Numerele câștigătoare vor fi anunțate după efectuarea extragerilor.

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