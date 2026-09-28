Advertising
Social· 2 min citire
Vântul se intensifică în sud-estul țării: cod galben pentru șapte județe, cu rafale de până la 70 km/h
Cod galben vânt
Meteorologii au emis luni, 28 septembrie, o avertizare de cod galben pentru șapte județe din Moldova, Muntenia și Dobrogea, unde vântul va sufla puternic până la ora 20:00. Alerta se adaugă unui avertisment mai amplu, emis duminică și valabil până marți seara.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 18:56Sancțiuni drastice pe șosele. Permis anulat și interdicție de 3 ani pentru circulația pe contrasens
- 07:32Camerele de supraveghere și consilierea psihologică ar putea fi obligatorii în școli
- 20:43Teheranul oferă redeschiderea Ormuzului în schimbul unor concesii americane. China susține reluarea dialogului
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Cluj și pe Google News