Vreme instabilă sâmbătă, 19 septembrie: averse, descărcări electrice și vânt puternic în mai multe zone, dar temperaturi de până la 32°C

Scris de Daniel Onescu Publicat: 19 sept. 2026, 08:12

Sâmbătă, 19 septembrie, România se bucură în continuare de o vreme neobișnuit de caldă pentru această perioadă a anului, cu maxime care pot ajunge până la 32 de grade Celsius. Totuși, în mai multe regiuni sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Cele mai mari șanse de ploaie se înregistrează în Moldova, în nordul Munteniei și la munte.

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