Zelenski: „Planul de pace pentru Ucraina este finalizat. Documentul negociat cu SUA prevede 20 de puncte și garanții de securitate”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat luni că setul principal de documente care stau la baza unui posibil plan de pace pentru încheierea războiului cu Rusia a fost finalizat.
Planul a fost elaborat împreună cu Statele Unite și conține 20 de puncte, precum și prevederi privind garanțiile de securitate, relatează agenția EFE.
Potrivit liderului de la Kiev, documentul-cadru include angajamente de securitate asumate de Ucraina, Uniunea Europeană și SUA. În paralel, există și un acord separat între Ucraina și Statele Unite, axat exclusiv pe garanțiile de securitate, care urmează să fie analizat de Congresul american, împreună cu anexele și detaliile tehnice.
Zelenski a subliniat că implicarea directă a părții americane în redactarea documentelor reprezintă un semnal important. „Nu este un plan perfect, pentru că un plan de pace nu poate mulțumi pe toată lumea, însă faptul că aceste documente există ne aduce foarte aproape de un rezultat real”, a declarat președintele ucrainean în cadrul unei întâlniri cu diplomați.
Șeful statului a mai precizat că delegația ucraineană care a participat la recentele discuții cu oficialii americani, desfășurate la Miami, se află în drum spre Kiev. Urmează consultări interne pentru evaluarea ultimelor evoluții din negocieri. În același timp, reprezentanții americani au rămas la Miami pentru discuții cu delegația rusă. „Ei vor discuta, apoi vom face schimb de informații”, a explicat Zelenski.
De cealaltă parte, Kremlinul a anunțat că emisarul rus Kirill Dmitriev se întoarce la Moscova pentru a-i prezenta președintelui Vladimir Putin concluziile negocierilor purtate în weekend, la reședința emisarului special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff.
Tot luni, viceministrul rus de externe Serghei Riabkov a vorbit despre „progrese lente” în discuțiile cu Washingtonul privind planul de pace propus de Donald Trump. În același timp, acesta a criticat dur unele state europene aliate ale Ucrainei, acuzându-le de „tentative rău intenționate” și afirmând că acestea privesc cu îngrijorare posibilitatea unei înțelegeri directe între Moscova și Washington.