A murit Dudu Georgescu! Legenda lui Dinamo s-a stins din viață la 76 de ani
Dudu Georgescu / LPF + Realitatea.NET
Dudu Georgescu a murit la 76 de ani, în Canada. Legenda lui Dinamo a câștigat de două ori Gheata de Aur și deține recordul de 252 de goluri în prima ligă.
Fotbalul românesc este în doliu după dispariția lui Dudu Georgescu, unul dintre cei mai mari atacanți din istoria fotbalului autohton. Fostul internațional român a murit la vârsta de 76 de ani, în Canada, țara în care locuia de mai mulți ani.
Vestea tristă a fost confirmată de interpretul de muzică populară Gheorghe Turda, care a dezvăluit și împrejurările în care a fost descoperit fostul mare fotbalist.
Potrivit informațiilor apărute în presă, Dudu Georgescu locuia cu chirie într-un apartament din Toronto, aparținând unui prieten al lui Gheorghe Turda. Fostul atacant ar fi fost găsit fără viață în locuința respectivă.
„Săracul Dudu, a murit, săracul… L-au găsit mort în casă. Dudu era în chirie la el în apartament, la prietenul meu”, a declarat Gheorghe Turda, potrivit informațiilor publicate de presa sportivă.
Dudu Georgescu, unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria lui Dinamo
Născut pe 1 septembrie 1950, la București, Dudu Georgescu și-a început cariera la Progresul București, unde a debutat în prima ligă pe 11 iunie 1969.
După experiența de la CSM Reșița, atacantul a ajuns la Dinamo București, în 1973, clubul la care avea să scrie cele mai importante pagini ale carierei sale.
A evoluat timp de zece ani în tricoul alb-roșu, între 1973 și 1983, perioadă în care a câștigat patru titluri de campion al României și Cupa României, în 1982.
Dudu Georgescu a devenit rapid unul dintre cei mai apreciați atacanți ai generației sale, impresionând prin instinctul de golgheter și eficiența în fața porții.
Pentru Dinamo a înscris 207 goluri în 260 de meciuri disputate în prima ligă, la care se adaugă alte 17 reușite în 23 de partide din competițiile europene.
Dublu câștigător al Ghetei de Aur. Recordul lui Dudu Georgescu a rămas în picioare
Performanțele individuale ale fostului atacant sunt impresionante. Dudu Georgescu a câștigat de două ori prestigiosul trofeu Gheata de Aur a Europei, distincție acordată celui mai bun marcator din campionatele europene.
Prima performanță a venit în 1975, când a înscris 33 de goluri, iar cea de-a doua în 1977, când a reușit nu mai puțin de 47 de goluri într-un singur sezon.
Mai mult, fostul dinamovist deține și astăzi recordul pentru cele mai multe goluri marcate în prima ligă din România: 252 de reușite în 371 de partide.
A fost golgheterul campionatului României în patru sezoane consecutive, între 1975 și 1978, o performanță care confirmă statutul său de unul dintre cei mai prolifici atacanți din istoria fotbalului românesc.
21 de goluri pentru naționala României
Dudu Georgescu a avut realizări importante și la echipa națională. A debutat sub tricolor în 1973 și a adunat 40 de selecții oficiale, reușind să înscrie 21 de goluri.
După despărțirea de Dinamo, a mai evoluat pentru formații precum SC Bacău, Gloria Buzău, Flacăra Moreni, Muscelul Câmpulung și Unirea Urziceni.
Ulterior, și-a continuat activitatea în fotbal ca antrenor, pregătind mai multe echipe din România și din străinătate.
Dudu Georgescu, o legendă care va rămâne în istoria fotbalului românesc
Dispariția lui Dudu Georgescu reprezintă o pierdere importantă pentru sportul românesc. Fostul atacant rămâne în istorie prin cele două Ghete de Aur, cele patru titluri de golgheter al României și recordul de 252 de goluri marcate în prima ligă.
Numele său este strâns legat de perioada de glorie a lui Dinamo București, iar performanțele sale continuă să reprezinte un reper pentru generațiile de fotbaliști care au urmat.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!
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