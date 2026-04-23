David Popovici a obținut medalia de aur în proba de 50 de metri la Campionatul Național
Campionul olimpic David Popovici a câștigat proba de 50 metri liber, miercuri, în prima zi a Campionatelor Naționale de înot găzduite de Complexul Sportiv de Natație din Otopeni.
Popovici (CS Dinamo București) a fost cronometrat cu timpul de 22 sec 02/100, fiind urmat Patrick Sebastian Dinu (CSM Constanța), 22 sec 33/100, și de Mihai Gergely (CS Universitatea Cluj), 22 sec 69/100.
CS Dinamo a obținut două titluri în prima zi, celălalt fiind adus de Denis Laurean Popescu (100 m spate).
Două titluri au mai câștigat CSA Steaua, prin Diana Gabriela Stiger (800 m liber) și Robert Andrei Badea (200 m mixt), și CSM Pitești, prin Theodora Maria Dumitru (50 m liber) și Andrei Theodor Proca (800 m liber.
Rezultatele finalelor de miercuri:
FEMININ
200 m mixt
1. Iarina Ioana Cojocaru (CSM Corona Brașov) 2:16.63
2. Ana Maria Sibișeanu (CS Universitatea Cluj) 2:19.05
3. Maria Alessia Popa (CSM Constanța) 2:21.93
50 m liber
1. Theodora Maria Dumitru (CSM Pitești) 25.63
2. Irina Ana Preda (CS Dinamo București) 25.77
3. Andreea Luiza Comna (ACS Aqua Sport Citius) 25.84
100 m spate
1. Daria Măriuca Silișteanu (CSM Constanța) 59.63
2. Aissia Claudia Prisecariu (CSM Constanța) 1:00.92
3. Ana Rozorea (CS Dinamo București) 1:03.09
800 m liber
1. Diana Gabriela Stiger (CSA Steaua) 8:42.81
2. Rebecca Aimee Diaconescu (CSA Steaua) 8:49.48
3. Ana Maria Borcan (CS Dinamo București) 9:04.79
MASCULIN
200 m mixt
1. Robert Andrei Badea (CSA Steaua) 1:58.86
2. Matei Cristian State (CSA Steaua) 2:01.42
3. Darius Ștefan Coman (CSM Corona Brașov) 2:01.60 +2.74
50 m liber
1. David Popovici (CS Dinamo București) 22.02
2. Patrick Sebastian Dinu (CSM Constanța) 22.33
3. Mihai Gergely (CS Universitatea Cluj) 22.69
100 m spate
1. Denis Laurean Popescu (CS Dinamo București) 53.99
2. Alexandru Constantinescu (CS Olimpia București) 54.59
3. Tudor Andrei Iordache (CSM Constanța) 54.96
800 m liber
1. Andrei Theodor Proca (CSM Pitești) 7:55.80
2. Luca Marinescu (CSA Steaua) 7:59.32
3. Matteo Constantin Mahalu (CSM Pitești) 8:19.67
ștafetă combinată 4x100 m liber
1. CS Universitatea Cluj (Mihai Gergely, Alexandru Richard Szilagyi, Anastasia Maria Bako, Ana Maria Sibișeanu) 3:34.53
2. CSA Steaua (Vlad Ștefan Mihalache, Robert Andrei Badea, Rebeca Andreea Craioveanu, Rebecca Aimee Diaconescu) 3:36.25
3. CSM Constanța (Matei Gabriel Silivestru, Maria Alessia Popa, Maya Mihaela Ionescu, Tudor Andrei Iordache) 3:40.39
Citește și:
- 18:52 - David Popovici începe în forță anul: medalie de aur la Naționale și planuri mari pentru Paris
- 17:38 - Presa italiană îl elogiază pe Chivu după revenirea spectaculoasă a lui Inter în fața celor de la Como
- 16:35 - Mirel Rădoi, prezentat oficial la Gaziantep FK: contract pe un an și jumătate
- 15:33 - Kader Keita, audiat în dosarul accidentului mortal: riscă până la 7 ani de închisoare
