Festival de înot găzduit de bazinul UBB

Complexul de natație „Universitas” al Universităţii Babeş-Bolyai va găzdui, în perioada 28-29 septembrie 2019, cea de-a doua ediţie a evenimentului de înot de 24 de ore cu tema „Toți pentru înot și înot pentru toți!”, organizat de Asociația Club Sportiv Sports Culture.

Organizatorii precizează că intenția nu a fost aceea de a organiza o competiție de înot, ci mai degrabă un festival al înotului, care să cuprindă, pe lângă sport, și activități de socializare, stand-uri expoziționale, tombolă, kituri de participare, cadouri de la sponsori și multe alte surprize.

„Vor fi 24 h de bună dispoziție petrecute alături de familie, colegi și prieteni ... alături de iubitori și potențiali iubitori ai înotului. Ni s-a întâmplat adesea să adresăm invitații la vreo competiție de înot și să ne lovim de reacția „Nuuu, nu sunt suficient de pregătit!”. Așa că ne-am decis să organizăm o „sărbătoare a înotului”. Avem plănuite activități de natație variate, astfel încât toată lumea să își găsească locul - indiferent de vârstă și nivel de pregătire, de la cei ce sunt în siguranță în apă până la înotători profesioniști”

Advertising

, afirmă organizatorii.Cei care doresc să participe la eveniment trebuie să aleagă la care dintre cele 5 activităţi planificate vor participa, să îşi formeze echipa şi să se înscrie, până în data de 22 septembrie 2019, pe pagina web a evenimentului, www.sportsculture.ro .

„Credem cu tărie în faptul că sportul reprezintă un element indispensabil în atingerea unui echilibru armonios al vieții noastre. Tocmai de aceea nu ne dorim să organizăm cu această ocazie o competiție, ci facem tot posibilul ca participanții să îmbrățișeze conceptul pe care se bazează evenimentul. Acela de a petrece 24 h împreună - înotând, socializând și conștientizând cât de frumos este înotul și cât de frumos ne poate influența viața”

, subliniază inițiatorii festivalului de înot, adăugând că mesagerul și invitatul special al evenimentului este Hosszú Katinka, triplă campioană olimpică, de asemenea campioană mondială și europeană, deținătoarea mai multor recorduri mondiale la înot.Deși este un eveniment dedicat în special echipelor, „Toți pentru înot și înot pentru toți!” va cuprinde și o activitate individuală de înot de anduranță. Astfel, un culoar al bazinului din cadrul Complexului Sportiv Universitar Iuliu Hațieganu va fi în permanență dedicat celor 2 înotători de 24 de ore, Florin Tomoș și Andrei Ioniță, ambii înotători cu experiență în probe de anduranță.Florin Tomoș a organizat primul maraton de înot din țară pe distanța de 28 km în lacul Belis, este inițiatorul proiectului LAKE’S SEVEN (ce presupune traversarea înot a celor mai lungi 7 lacuri din România, pledând pentru protejarea calității apei) și recent a traversat Molokai Kaiwi Channel în 14 ore și 56 minute.Andrei Ioniţă practică înotul de 23 de ani, a participat și câștigat o serie de maratoane de înot, precum și concursuri naționale și internaționale de înot.Deschiderea oficială a evenimentului va avea loc sâmbătă,

28 septembrie 2019

, la ora 10:00, în incinta Complexului de Nataţie Universitas al UBB.