Fotbal: Universitatea Cluj a învins CFR Cluj cu 3-1 în Cupa României. Lukic, eroul derby-ului

Universitatea Cluj a învins CFR Cluj cu 3-1 în derby-ul din Cupa României. Jovo Lukic a marcat de două ori, iar „U” conduce Grupa B cu șase puncte.
Universitatea Cluj a câștigat derby-ul cu CFR Cluj, scor 3-1, într-un meci disputat miercuri seară, pe stadionul din Gruia, în etapa a doua a Grupei B din Cupa României, ediția 2026–2027. Jovo Lukic a fost omul decisiv pentru oaspeți, cu două goluri, în timp ce Marius Ștefănescu a deschis scorul.
Victoria este importantă pentru formația pregătită de Cristiano Bergodi, care a ajuns la șase puncte și ocupă primul loc în Grupa B. De cealaltă parte, CFR Cluj rămâne cu trei puncte după primele două etape.
Universitatea Cluj a deschis scorul în prima repriză
„U” Cluj a început bine partida și a reușit să deschidă scorul în minutul 20. Marius Ștefănescu a primit o pasă în careu și l-a învins pe portarul gazdelor, aducând avantajul echipei oaspete.
Formația clujeană și-a mărit diferența în minutul 32, când Jovo Lukic a transformat o lovitură de la 11 metri. Penalty-ul a fost acordat după o intervenție asupra lui Issouf Macalou în careul CFR-ului, faza fiind analizată și cu ajutorul sistemului VAR.
Gazdele au reușit să reducă din diferență chiar înainte de pauză. În prelungirile primei reprize, după un henț comis de Macalou în propriul careu, arbitrul a dictat o lovitură de pedeapsă. Sergiu Buș a transformat în minutul 45+6 și a stabilit scorul de 1-2 la pauză.
Ambele penalty-uri au fost acordate după consultarea imaginilor video.
Meciul a fost întrerupt după un incident din tribune
Derby-ul a avut parte și de un moment tensionat în repriza secundă. În jurul minutului 69, jocul a fost oprit după ce antrenorul CFR-ului, Marius Șumudică, a reacționat la scandările venite din tribune și le-a cerut jucătorilor săi să se îndrepte spre marginea terenului.
Partida a fost reluată după aproximativ trei minute, în urma unui mesaj transmis prin sistemul de sonorizare al stadionului. Meciul a continuat fără ca scorul să se modifice imediat.
Jovo Lukic a stabilit scorul final
Universitatea Cluj a tranșat derby-ul în minutul 75, când Jovo Lukic a înscris din nou. Atacantul a profitat de o eroare în defensiva gazdelor și a trimis mingea în plasă cu un șut la colțul scurt.
Golul a stabilit scorul final, CFR Cluj – Universitatea Cluj 1-3, iar Lukic a devenit principalul marcator al partidei, cu două reușite.
Succesul obținut în deplasare îi oferă echipei „Șepcilor Roșii” un avantaj important în lupta pentru calificarea în fazele eliminatorii ale competiției.
Universitatea Cluj conduce Grupa B din Cupa României
După două etape, Universitatea Cluj se află pe primul loc în Grupa B, cu maximum de puncte, șase. Petrolul Ploiești, Concordia Chiajna și CFR Cluj au câte trei puncte, în timp ce Sepsi OSK și Progresul 1944 Spartac completează clasamentul, fără puncte, în momentul raportării rezultatelor celor două etape.
Primele două echipe din fiecare grupă se califică în sferturile de finală ale Cupei României.
Victoria din Gruia îi oferă Universității Cluj o poziție favorabilă înaintea următoarelor meciuri, în timp ce CFR Cluj va avea nevoie de rezultate bune pentru a rămâne în cursa pentru calificare.