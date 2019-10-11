Primăria Cluj-Napoca a anunțat instituirea unor restricții de circulație în centrul Clujului, pentru dimineața de duminică. Aceste restricții sunt necesare pentru a permite organizarea unei competiții atletice.

Este vorba de evenimentul “Ștafeta de alergare memorială Koreh Barna”, care se va desfășura duminică, 13 octombrie 2019, între orele 11.00 – 13.00, pe următorul traseu: str. M.Kogălniceanu – str. Emanuelle de Martonne – str. I.C. Brătianu – str. Baba Novac - str. M.Kogălniceanu – str. Gaal Gabor (în curtea liceului Apaczai). Circulația rutieră va fi închisă în intervalul orar 11.00 – 13.00 pe traseul menționat, precum și pe str. Kovacs Dezso.