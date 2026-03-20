Sport· 1 min citire

Universitatea Craiova a învins Dinamo cu 1-0, în etapa a doua din play-off

20 mar. 2026, 08:30
Articol scris de Realitatea de Cluj
Sursă: realitatea.net

Oaspeții au jucat repriza a doua în inferioritate numerică.

Formaţia Universitatea Craiova a învins, joi, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Dinamo, în etapa a doua din play-off-ul Superligii, scrie Realitatea Sportivă. Craiovenii au evoluat cu un jucător mai puţin toată repriza secundă, după eliminarea lui Nicuşor Bancu.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Etim. în minutul 45+2. În minutul 42 a avut loc o altercaţie generală între cele două echipe. Kennedy Boateng l-a lovit cu genunchiul în cap pe Etim, după ce nigerianul căzuse, şi a urmat un meleu chiar lângă băncile de rezerve. Daniel Tudor, antrenorul cu portarii de la Craiova, a fost trimis în tribune. Boateng a văzut „galben”, la fel şi Alexandru Creţu, rezerva oltenilor. În minutul 45+6, căpitanul craiovean Nicuşor Bancu a văzut „roşu” direct, după ce l-a călcat pe Maxime Sivis.

Mai multe articole despre

fotbal, superliga, Dinamo, universitatea craiova, sport

Urmărește știrile Realitatea de Cluj și pe Google News

Mai multe știri din Sport