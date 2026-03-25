Alimente tot mai scumpe: fermierii nu mai pot acoperi costurile și avertizează asupra prețurilor
25 mar. 2026, 13:40
Fermierii nu-și mai permit să lucreze pământul din cauza creșterilor uriașe la prețul motorinei. „Nu mai pot să bag 1.300–1.800 lei/ha într-o lucrare care nu se mai întoarce”, susțin agricultorii români.
Rprezentanții asociației Energia Inteligentă au explicat: "România NU intră în criză alimentară clasică. Nu vom avea rafturi goale, lipsă de pâine și raționalizare. Dar vom avea ceva mai subtil și mai periculos, criză de acces la alimente." Astfel, prețul uleiului ar putea crește și cu 40%, iar carnea ar putea fi mai scump și cu 30% avertizează experții.
Citește și:
- 13:53 - Guvernul amână adoptarea OUG pentru criza carburanților. Modificări de ultimă oră după discuțiile cu partenerii sociali
- 13:37 - Trafic dat peste cap pe autostrada A1 Bucureşti – Piteşti
- 13:31 - Alertă la granița NATO. Două drone rusești au încălcat spațiul aerian al Letoniei în cursul nopții
- 12:53 - George Simion lansează un atac dur la adresa PSD: „Sunt disperați și nu au voie să iasă de la guvernare”
