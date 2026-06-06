Bonus de până la 40% la salariu, dar nu pentru oricine. Guvernul schimbă regulile pentru unii angajați: nu ai perfomanță, nu primești bani în plus

Angajații din sectorul public care lucrează la proiecte finanțate din fonduri europene vor putea beneficia în continuare de majorări salariale consistente, însă acordarea acestora va depinde de îndeplinirea unor criterii de performanță.

Guvernul a decis să condiționeze creșterile salariale de rezultate concrete, în contextul presiunilor generate de întârzierile înregistrate de România în implementarea unor obiective asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Noua decizie, publicată vineri în Monitorul Oficial, introduce reguli suplimentare pentru acordarea majorării salariului de bază, a soldei de funcție, a salariului de funcție sau a indemnizației de încadrare. Creșterea poate ajunge până la 40%, însă nu va mai fi acordată automat, ci va fi legată de performanța celor implicați în gestionarea proiectelor și reformelor finanțate din bani europeni.

Creșterile salariale sunt legate de rezultatele obținute

Măsura vizează personalul plătit din fonduri publice care are atribuții în coordonarea și implementarea proiectelor finanțate prin mecanisme europene. Executivul a decis introducerea acestor condiții într-un moment în care România se confruntă cu întârzieri în atingerea unor ținte și jaloane asumate în cadrul PNRR.

Nerespectarea termenelor stabilite poate avea consecințe financiare importante pentru statul român, inclusiv aplicarea unor penalități sau blocarea unor tranșe de finanțare europeană. În acest context, autoritățile încearcă să stimuleze performanța celor care gestionează programele și investițiile finanțate din fonduri europene.

Ce prevede Legea publicată în Monitorul Oficial

După articolul 11 se introduce un nou articol, art. 11', cu următorul cuprins:

„Art. 11'. — (1) Pentru personalul prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. b) pct. 33, până la data de 31 august 2026, majorarea salariului de bază, a soldei de funcție/salariului de funcție sau a indemnizației de încadrare cu până la 40% se acordă lunar, în baza unui raport individual de activitate aprobat de conducătorul instituției.

(2) Majorarea prevăzută la alin. (1) are în vedere gradul de îndeplinire de minimum 50% pe ordonator principal/personal a reformelor, țintelor și jaloanelor aferente fiecărui coordonator de reformă și investiții din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, stabilite și constatate de conducătorul instituției, conform raportului individual de activitate prevăzut la alin. (3), în concordanță cu atribuțiile din fișa postului.

(3) Conducătorul instituției emite un ordin prin care stabilește activitățile și subactivitățile rămase de realizat din calendarul de implementare a reformelor, țintelor și jaloanelor, precum și modelul raportului individual de activitate. Ordinul se emite în termen de maximum 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Acordarea lunară a majorării prevăzute la alin. (1) este condiționată de depunerea de către personalul prevăzut la alin. (1) a raportului lunar de activitate, care atestă îndeplinirea activităților și subactivităților specifice. Raportul se depune până la data de 5 a lunii următoare celei pentru care se efectuează plata.

(5) Structura de resurse umane și șeful ierarhic au obligația de a aviza, respectiv de a aproba raportul lunar de activitate numai dacă activitățile și subactivitățile stabilite pentru luna respectivă au fost îndeplinite integral.”