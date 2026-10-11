Advertising
Actualitate· 1 min citire
Oglindă rutieră orientată greșit la o intersecție din Cluj-Napoca, șoferii cer intervenția autorităților
Cluj Napoca
Publicat11 oct. 2026, 13:14
SursăȘtiri de Cluj
Un cetățean din Cluj-Napoca a semnalat o problemă de vizibilitate la intersecția străzilor Vrancea, Dragoș Vodă și Fabrica de Chibrituri. Oglinda rutieră ar fi orientată greșit, împiedicând șoferii să vadă mașinile care vin din dreapta.
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Cluj și pe Google News