Oglindă rutieră orientată greșit la o intersecție din Cluj-Napoca, șoferii cer intervenția autorităților

Publicat 11 oct. 2026, 13:14 Sursă Știri de Cluj

Un cetățean din Cluj-Napoca a semnalat o problemă de vizibilitate la intersecția străzilor Vrancea, Dragoș Vodă și Fabrica de Chibrituri. Oglinda rutieră ar fi orientată greșit, împiedicând șoferii să vadă mașinile care vin din dreapta.

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