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Oglindă rutieră orientată greșit la o intersecție din Cluj-Napoca, șoferii cer intervenția autorităților

Cluj Napoca

Cluj Napoca

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Scris deAndreea Damian
Publicat11 oct. 2026, 13:14
SursăȘtiri de Cluj

Un cetățean din Cluj-Napoca a semnalat o problemă de vizibilitate la intersecția străzilor Vrancea, Dragoș Vodă și Fabrica de Chibrituri. Oglinda rutieră ar fi orientată greșit, împiedicând șoferii să vadă mașinile care vin din dreapta.

Sesizarea vizează o intersecție din zona centrală a Cluj-Napoca, unde un clujean susține că echipamentul de siguranță nu funcționează corect. Conform descrierii făcute de cetățean, oglinda convexă este poziționată astfel încât nu oferă vizibilitatea necesară pentru anumite manevre.

Oglinda concavă instalată la intersecția străzilor Vrancea, Dragoș Vodă și Fabricii de Chibrituri nu este orientată în direcția corespunzătoare. Dacă te deplasezi pe strada Vrancea, dinspre strada Maramureșului, și dorești să virezi la stânga pe strada Fabricii de Chibrituri, vizibilitatea din partea dreaptă, respectiv dinspre strada Dragoș Vodă, este practic inexistentă.

— a declarat un clujean, într-o sesizare transmisă autorităților Un clujean

Persoana care a semnalat problema precizează că șoferii care circulă pe strada Vrancea, dinspre Maramureșului, și intenționează să vireze la stânga spre Fabrica de Chibrituri nu pot observa traficul venit de pe Dragoș Vodă. Oglinda ar fi îndreptată spre strada Fabrica de Chibrituri, în timp ce ar trebui orientată spre Dragoș Vodă pentru a permite vizualizarea vehiculelor care se apropie din această direcție.

Vizibilitatea este afectată suplimentar de o clădire situată la colțul intersecției, unde funcționează un magazin alimentar, și de gardul viu din zonă. Aceste elemente obstrucționează câmpul vizual natural al conducătorilor auto.

În aceste condiții, șoferii ar putea avea dificultăți în a observa din timp autoturismele care se apropie, ceea ce ridică probleme privind siguranța circulației. Cetățeanul solicită autorităților să analizeze situația la fața locului și să modifice orientarea oglinzii rutiere. O eventuală repoziționare ar îmbunătăți vizibilitatea în intersecție și ar ajuta șoferii să efectueze manevrele în condiții mai sigure.

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