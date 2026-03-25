Primăria lansează a patra licitație pentru un tronson al Centurii Metropolitane, proiect estimat la peste 1 miliard de lei

Primăria municipiului Cluj-Napoca a lansat, miercuri, procedura de achiziție publică pentru proiectarea și execuția lotului 3 al Centurii Metropolitane, un proiect major de infrastructură estimat la peste 1 miliard de lei.

Potrivit anunțului publicat în sistemul de achiziții, valoarea contractului este de 1.082.772.582,06 lei, iar tronsonul vizat are o lungime de aproximativ 5 kilometri, între km 19+600 și km 24+365.

Lotul 3 include realizarea unor noduri rutiere importante — Nodul 8 (Basarabiei) și Nodul 9 (Frunzișului) — precum și construirea a trei tuneluri și a drumului de legătură DL B8 (Tr 35 Nod 9 – strada Frunzișului din municipiu). Proiectul face parte din Centura Metropolitană a Clujului, considerată una dintre cele mai importante investiții de infrastructură rutieră din regiune, menită să fluidizeze traficul și să reducă presiunea asupra rețelei urbane existente.

Aceasta este a patra încercare a administrației locale de a contracta lucrările pentru acest tronson, după ce precedentele proceduri nu au reușit să atragă interesul constructorilor sau au fost anulate. La ultima licitație, contractul fusese atribuit companiei Dimex, însă procedura a fost ulterior anulată în urma descoperirii unor documente false depuse în ofertă.

Pentru a crește atractivitatea proiectului și a facilita participarea unui număr mai mare de firme, autoritățile locale au decis fragmentarea Centurii Metropolitane în mai multe loturi mai mici, care sunt scoase separat la licitație. Strategia vizează inclusiv accesul companiilor de dimensiuni medii la contracte de infrastructură de amploare.

Licitația pentru lotul 3 vine la scurt timp după lansarea procedurii pentru lotul 2, în data de 20 martie, ceea ce indică o accelerare a demersurilor administrației locale pentru implementarea proiectului. Centura Metropolitană este considerată esențială pentru dezvoltarea zonei Clujului, în contextul creșterii traficului și al extinderii urbane din ultimii ani.