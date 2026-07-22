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Actualitate· 1 min citire
Tragedie pe râul Mureș. Un bărbat de 38 de ani, găsit mort după o noapte întreagă de căutări
Scafandri
Publicat22 iul. 2026, 11:51
SursăRealitatea.net
Un bărbat de 38 de ani, din Tritenii de Jos, județul Cluj, a fost găsit mort în râul Mureș, în zona orașului Luduș. Trupul acestuia a fost scos din apă de scafandri, după mai multe ore de căutări.
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