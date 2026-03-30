A doua rundă de discuții la Guvern: Coaliția analizează scăderea prețurilor la pompă. Acciza va scădea cu 10% - SURSE

Reprezentanții Coaliției s-au reunit luni, de la ora 13:00, într-o nouă ședință la care participă și premierul Ilie Bolojan, principalul subiect fiind măsurile pentru reducerea prețurilor la carburanți. Surse, citate de Realitatea PLUS, susțin că acciza va scădea cu 10%, iar apoi se va reduce mai mult gradual, în fucție de preț.

Potrivit surselor citate, scenariul permis la momentul actual este pe acciza, nu pe TVA. Mai exact, ca să se reducă cu câte un prag procentul, trebuie să fie o creștere a barilului de petrol de peste 5%, și atunci acciza poate să scadă cu 5%.

"Noi am făcut trepte de câte 5 procente: maxim este 25%. Am f[cut ni;te calcule pe toate scenariile posibile. Noi acum vom discuta în coaliție cum funcționează acest mecanism. Să intervenim pe acciză, să scadă gradual dacă se îndeplinesc condițiile, intervenim la fiecare 9-10 zile. Totul, la momentul actual, este la nivel de propunere", au transmis sursele citate.

Discuțiile de dimineață, încheiate fără o decizie

Ședința organizată luni dimineață, la Palatul Victoria, în care premierul Ilie Bolojan, ministrul de Finanțe Alexandru Nazare și ministrul Energiei Bogdan Ivan au discutat despre mecanismele de reducere a taxelor la carburanți s-a încheiat fără vreo decizie privind prețul la combustibil.

PSD vrea ca acciza să fie redusă tocmai pentru ca prețul final să scadă și oamenii să plătească mai puțin.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Ilie Bolojan, Alexandru Nazare și Bogdan Ivan s-au întâlnit luni dimineață, la Guvern, pentru a stabili noile măsuri în domeniul energiei, după ce Ordonanța de Urgență adoptată de Bolojan nu a avut niciun efect.

Reducerea accizei, principala soluție pentru scăderea prețurilor la pompă

Anterior discuțiilor, ministrul Energiei a declarat că a făcut două propuneri: diminuarea TVA sau reducerea proporțională a accizei. Bogdan Ivan a subliniat, totodată, că statul trebuie să sprijine cetățenii în această perioadă de criză.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că va fi luat un nou set de măsuri până la finalul zilei pentru reducerea prețurilor la carburanți, cel mai probabil prin reducerea accizei. În plus, Ministerul Finanțelor a transmis că pregătește o ordonanță de urgență, menită să atenueze creșterea prețurilor la pompă.