Economie· 2 min citire

De ce angajaţii Complexului Energetic Oltenia mor din cauza bolilor de inimă, cu ani înainte de pensie. Legătura directă dintre decese şi condiţiile de muncă, confirmată de specialişti

De ce angajaţii Complexului Energetic Oltenia mor din cauza bolilor de inimă, cu ani înainte de pensie. Legătura directă dintre decese şi condiţiile de muncă, confirmată de specialişti

De ce angajaţii Complexului Energetic Oltenia mor din cauza bolilor de inimă, cu ani înainte de pensie. Legătura directă dintre decese şi condiţiile de muncă, confirmată de specialişti

Realitatea de Cluj
Scris de Realitatea de Cluj Publicat: 7 apr. 2022, 09:48

Sindicaliştii luptă pentru o reducere a vârstei de pensionare, deziderat încă nerealizat

Un medic specialist cardiolog confirmă legătura dintre decesele tot mai dese ale angajaţilor CE Oltenia şi condiţiile în care muncesc. În ultimul deceniu, din ce în ce mai mulți angajați ai Complexului Energetic Oltenia (CEO) au decedat din cauza infarctului cauzat de mediul de lucru, scrie publicaţia Reporter 24.

Complexul Energetic Oltenia există de aproximativ 40 de ani și creează energie prin exploatarea cărbunelui. Din păcate, majoritatea echipamentelor există din acea perioadă, iar funcționarea defectuoasă a acestor utilaje a luat viața atât a tinerilor, cât și a bătrânilor. Totodată, praful din mediul de lucru provoacă boli cardiace, care de cele mai multe ori duc la decese, multe înainte ca angajaţii să atingă vârsta de pensionare.

Sindicaliştii cer reducerea vârstei de pensionare.

Peste 50.000 de dosare au fost cercetate la Parchetul Târgu Cărbuneşti, din 2012 până la sfârşitul anului 2021. Dintre acestea, aproximativ 3.500 au fost trimise în judecată.
Pregătit să fie închis încet, deoarece folosește combustibil solid pentru producerea de energie, războiul din Ucraina a determinat autoritățile UE să apeleze la facilităţi ca cele de genul CE Oltenia, astfel încât statele europene să devină din ce în ce mai puțin dependente de gazul din Rusia. Astfel, sute de tineri vor fi angajaţi în următoarea perioadă, operaţiunea de recurtare fiind deja lansată.

Zeci de angajaţi ai Complexului Energetic Oltenia (CEO) mor anual, potrivit sindicaliştilor, cei mai mulţi dintre ei având în jur de 55-60 de ani, şi fiind departe de vârsta de pensionare. Deşi oficial nu sunt încadrate la accidente de muncă, majoritatea cauzelor care duc la decesul angajaţilor sunt afecţiunile cardiace, accentuate de condiţiile de muncă.

Sindicaliştii luptă pentru o reducere a vârstei de pensionare, deziderat încă nerealizat.

Credit foto: Silviu Matei

Sursa: Realitatea de Gorj

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