Advertising
Economie· 2 min citire
De ce unii pensionari nu au avut parte de majorarea promisă de GUVERN. Ce se întâmplă cu pensia de urmaș și a mamelor cu mai mulți copii
De ce unii pensionari nu au avut parte de majorarea promisă de GUVERN. Ce se întâmplă cu pensia de urmaș și a mamelor cu mai mulți copii
Marius Budăi a declarat că este conștient despre inechitățile din sistemul de pensii
Citește și
- 21:33Toni Neacșu: „Legea salarizării nu mai are efecte!”
- 19:04Rareș Bogdan atacă Guvernul pe tema legii salarizării: „Au ținut legea la sertar. De un an de zile se știa foarte bine care este situația ”
- 18:36Rareș Bogdan avertizează că România se apropie de categoria „junk”. ”Avem o situație înfiorătoare”
- 17:30Cât trebuie să plătească românii fără venituri pentru a avea asigurare de sănătate în 2026
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Cluj și pe Google News