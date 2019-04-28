Economie· 1 min citire

Deficitul comercial al Clujului, în creștere

deficit comercial

deficit comercial

Scris de Claudiu Padurean Publicat: 28 apr. 2019, 13:47

Potrivit datelor Direcției Județene de Statistică (DJS) Cluj, deficitul comercial în anul 2018, în Cluj, a fost de 1035,6 mil.euro, cu 2,4% mai mare decât deficitul comercial înregistrat în anul 2017,Activitatea de comerţ exterior din judeţul Cluj, în luna anul 2018 se concretizează în realizarea unui volum de export în valoare 1728,7 mil. euro şi a unor importuri care însumează 2764,3 mil. euro. Comparativ cu anul 2017, exportul a crescut cu 13,6%, iar importul cu 9,1%.Efectivul salariaţilor din judeţul Cluj, la sfârşitul lunii februarie 2019 a fost de 257302 persoane, cu 7360 persoane mai mult decât în luna februarie 2018.Câştigul salarial mediu nominal brut realizat în luna februarie 2019 a fost de 5262 lei şi cel net de 3240 lei. Clujul situându-se, astfel, pe locul II după Bucureşti.Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii februarie 2019, a fost de 4751 persoane, iar rata şomajului, calculată faţă de populaţia activă, reprezintă  1,3%, cu 0,7 puncte procentuale mai mică faţă de rata şomajului înregistrată în luna februarie din anul 2018. Din numărul total al şomerilor 50,4% sunt femei şi 70,8% reprezintă muncitori. 

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