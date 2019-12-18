Frăţia Bacilor Ardeleni a deschis primul magazin în Cluj în care vinde brânzeturi artizanale

Brânzeturile artizanale garantate de Frăția Bacilor Ardeleni, pentru prima oară în Cluj
Frăția Bacilor Ardeleni, parteneriatul de tip lanț scurt, lansat recent la Cluj, care reunește producători locali din Transilvania, pune la dispoziția consumatorului atent la calitatea produselor brânzeturi artizanale și produsele lactate, făcute după rețete tradiționale în primul spațiu de vânzare de tip „store in store” în cartierul Grigorescu.
Parteneriatul presupune colectarea laptelui de la membrii asociației și procesarea lui într-o fabrică din Mociu. Astfel, produsele ajung de la fermier la consumator fără intermediari, Frăția garantând pentru prospețimea și calitatea brânzeturilor artizanale.Punctul de vânzare din care consumatorii pot cumpăra brânzeturile garantate de Frăția Bacilor Ardeleni se află în cartierul Grigorescu, pe strada Mirăslău nr. 4, în magazinul „MOLDOVAN – Carmangeria Sânnicoara”. În magazin se regăsesc produse naturale din lapte, făcute după rețete variate, pentru toate gusturile precum: brânzeturi proaspete (telemeaua de vacă) și brânzeturi premium, artizanale, maturate în grota de la Țaga (Produs de Țaga, Bobâlna, Moeciu, Montana). Produsele create în fabrica de la Mociu din laptele provenit de la fermierii ce fac parte din Frăția Bacilor Ardeleni poartă eticheta Atelierului de Lapte. În viitor, brandul își va lărgi gama de produse prin introducerea de produse lactate proaspete, iaurturi, lapte bătut sau smântână. Pe lângă magazinul de prezentare din cartierul Grigorescu, produsele Atelierului de Lapte se pot găsi și în alte magazine „Moldovan” și „Cosm-Fan” din Cluj Napoca.„Frăția Bacilor Ardeleni este o familie de fermieri care și-a unit forțele din dorința de a păstra tradițiile ardelenești și de a le transmite generațiilor viitoare. Producem brânzeturi din lapte de oaie și de vacă și avem puterea să garantăm pentru calitatea lor. Nu putem decât să ne mândrim că acum există și un magazin de prezentare al produselor noastre, iar oamenii pot sta față în față cu cei care care au pus bazele acestei asociații de tip lanț scurt.”, a declarat Ștefan Moldovan unul dintre fermierii implicați în proiect.Orarul de funcționare al magazinului este de luni până vineri între 7.00-21.00, sâmbătă între 7.00-18.00 și duminică între 8.00-14.00.Despre Frăția Bacilor ArdeleniFrăția Bacilor Ardeleni este un parteneriat de tip lanț scurt, creat cu fonduri europene, care reunește mai mulți producători locali din Transilvania. Acest parteneriat a fost creat cu scopul de a oferi consumatorului produse locale de calitate, făcute după rețete tradiționale ardelenești, o interacțiune directă cu producătorul și posibilitatea de a cunoaște metodele și tehnologiile de producție. De asemenea, Frăția le oferă membrilor posibilitatea de a valorifica mai bine laptele și le asigură piață de desfacere fără intermediari. Fermierii implicați în parteneriat sunt Ștefan și Cosmin Moldovan (tată și fiu), Dragoș Iuliu Colceru, Ion Dorin Rus, Viorel Delean și Paul Ferenț.