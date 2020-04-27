Economie· 1 min citire

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a anunțat că site-ul IMM INVEST a fost refăcut

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a anunțat că site-ul IMM INVEST a fost refăcut

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a anunțat că site-ul IMM INVEST a fost refăcut

Scris de A L Publicat: 27 apr. 2020, 11:07

Ciolacu și gașca lui socialistă fac orice să oprească acest program care susține capitatul și economia privată

”Site-ul IMM INVEST a fost refăcut.

Există un RISC. Acțiunile PSD și ale acoliților lor din Parlament. Deja votează ÎMPOTRIVA legii care aprobă ordonanța prin care a fost aprobat IMM INVEST. Mai mult PSD-istii vor să oprească acest program prin moțiune. Ciolacu și gașca lui socialistă fac orice să oprească acest program care susține capitatul și economia privată. Așa cum au făcut până acum cu toate măsurile bune luate de acest guvern.

Marți, 28 aprilie, ora 9:00, IMM INVEST este live și toți cei care doresc să beneficieze de linii de credit pentru investiții/capital de lucru garantate de stat cu până la 90% și cu dobândă subvenționată 100% pot să se înscrie în program.

Acest program nu funcționează după principul "primul venit, primul servit”, anunță Florin Cîțu pe Facebook.

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