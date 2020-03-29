Poșta Română promite distribuirea pensiilor înaintea sărbătorilor pascale

Scris de A L Publicat: 29 mar. 2020, 15:08

Poşta Română face demersuri ca pensiile să ajungă mai repede la beneficiari, astfel încât toată lumea să aibă bani în casă înaintea sărbătorilor pascale, a declarat, sâmbătă după-amiaza, directorul companiei, Horia Grigorescu.

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