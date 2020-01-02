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Vești proaste pentru o categorie de pensionari: vor primi pensiile mai târziu

Vești proaste pentru o categorie de pensionari: vor primi pensiile mai târziu

Vești proaste pentru o categorie de pensionari: vor primi pensiile mai târziu

Scris de Lotrea Marius Publicat: 2 ian. 2020, 09:52

În luna ianuarie, o parte dintre pensionari vor primi drepturile bănești mai târziu decât de obicei din cauza sărbătorilor de iarnă, informează Casa Națională de Pensii Publice. Astfel, pensionarii care încasează pensia prin intermediul Poștei o vor primi cel târziu până în data de 20.

În luna ianuarie, o parte dintre pensionari vor primi drepturile bănești mai târziu decât de obicei din cauza sărbătorilor de iarnă, informează Casa Națională de Pensii Publice.

Astfel, pensionarii care încasează pensia prin intermediul Poștei o vor primi cel târziu până în data de 20.Cei care primesc pensia prin cont bancar nu vor fi afectați.În mod normal, cei care primesc pensia prin poștă intră în posesia banilor în perioada 1-15 ale lunii.Cei care nu se află la domiciliu în ziua livrării trebuie să meargă la ghişeele poştale, în termen de două zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii respective.

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