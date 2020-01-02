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Economie· 1 min citire
Vești proaste pentru o categorie de pensionari: vor primi pensiile mai târziu
Vești proaste pentru o categorie de pensionari: vor primi pensiile mai târziu
În luna ianuarie, o parte dintre pensionari vor primi drepturile bănești mai târziu decât de obicei din cauza sărbătorilor de iarnă, informează Casa Națională de Pensii Publice. Astfel, pensionarii care încasează pensia prin intermediul Poștei o vor primi cel târziu până în data de 20.
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