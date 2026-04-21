AUR vine cu soluții pentru oprirea executărilor silite abuzive asupra românilor

Scris de Daniel Onescu Publicat: 21 apr. 2026, 13:21

AUR a depus astăzi în Parlament o inițiativă legislativă pentru protejarea românilor în fața executărilor silite abuzive sau intempestive, un fenomen care a afectat în ultimii ani mii de familii. Scopul propunerii legislative este clar: eliminarea unei lacune majore din legislația românească, care, în forma actuală, nu oferă o protecție reală românilor în fața unor măsuri extreme, precum executarea silită și evacuarea din locuință.

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