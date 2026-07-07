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Politica· 1 min citire
Summit NATO crucial, la Ankara. Președintele Nicușor Dan participă la întâlnirea liderilor lumii
Recep Erdogan
Presedintele Nicusor Dan și ceilalți lideri ai celor 32 de state membre NATO se reunesc astăzi la Ankara pentru un summit care ar putea defini direcția alianței în următorii ani.
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