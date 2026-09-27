Cătălin Vlad, managerul Institutului Oncologic Cluj, la congresul ASTRO din Boston: „Vrem să aducem tehnologii performante și la Cluj”

Dr. Cătălin Vlad, managerul Institutului Oncologic Cluj, participă la congresul ASTRO din Boston, unde analizează noi tehnologii și soluții pentru diagnosticarea și tratarea cancerului.
Dr. Cătălin Vlad, managerul Institutului Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” Cluj-Napoca, participă la Boston, în Statele Unite ale Americii, la congresul ASTRO – American Society for Radiation Oncology, unul dintre cele mai importante evenimente internaționale dedicate radioterapiei și oncologiei. Deplasarea are și un obiectiv concret pentru Institutul Oncologic Cluj: identificarea unor tehnologii și soluții moderne care ar putea fi implementate în România.
„Sunt zile dedicate inovației și viitorului oncologiei, la Boston, în Statele Unite ale Americii, unde particip la congresul ASTRO – American Society for Radiation Oncology, unul dintre cele mai importante evenimente internaționale dedicate domeniului radioterapiei și oncologiei”, a declarat dr. Cătălin Vlad.
În timpul deplasării în Statele Unite, managerul Institutului Oncologic Cluj a vizitat și Dana-Farber Cancer Institute din Boston, unul dintre centrele oncologice de referință la nivel internațional. Discuțiile au vizat cele mai noi tehnologii utilizate în oncologie, metode moderne de tratament și direcțiile de dezvoltare care ar putea contribui, în anii următori, la îmbunătățirea îngrijirii pacienților diagnosticați cu cancer.
Noi tehnologii pentru Institutul Oncologic Cluj
Unul dintre principalele obiective ale vizitei este identificarea unor soluții care ar putea fi aduse și implementate la Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” din Cluj-Napoca. Miza este ca pacienții oncologici din România să poată avea acces la metode moderne de diagnostic și tratament, apropiate de standardele celor mai importante centre oncologice internaționale.
„Un obiectiv important al acestor întâlniri a fost acela de a identifica soluții și tehnologii performante pe care să le putem aduce și implementa la Institutul Oncologic Cluj, astfel încât pacienții oncologici din România să beneficieze de metode de diagnostic și tratament la cele mai înalte standarde internaționale”, a explicat dr. Cătălin Vlad.
Participarea la congresul ASTRO oferă totodată specialiștilor acces la cele mai recente evoluții din radioterapia oncologică, la cercetări și tehnologii medicale, dar și posibilitatea unui schimb direct de experiență cu specialiști și reprezentanți ai unor importante centre oncologice.
Pentru managerul Institutului Oncologic Cluj, obiectivul este ca experiența și informațiile acumulate la Boston să poată fi transformate ulterior în proiecte concrete pentru pacienții tratați în România.
„Pentru mine, fiecare astfel de experiență înseamnă mai mult decât acces la inovație și schimb de experiență: înseamnă idei și soluții pe care îmi doresc să le transformăm, acasă, în șanse mai bune pentru pacienții noștri”, a transmis dr. Cătălin Vlad.