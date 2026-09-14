Sanatate· 1 min citire

Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: Blue Mind: cum îți „resetează” apa creierul în câteva minute

Scris deCatalina Anghel
Publicat14 sept. 2026, 10:45
Actualizat14 sept. 2026, 10:46

De ce ne simțim mai calmi aproape instantaneu atunci când suntem lângă apă? Într-o nouă ediție Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru, descoperim fenomenul „Blue Mind” și modul în care expunerea la apă poate influența creierul, reducând stresul și favorizând starea de calm, claritatea și concentrarea.

Există un motiv pentru care, atunci când ajungi lângă apă, simți aproape instant că ceva se schimbă în tine. Nu este doar relaxare. Este un efect neurologic real, cunoscut sub numele de „Blue Mind”. În prezența apei, creierul reduce activitatea zonelor asociate cu stresul și suprasolicitarea. În același timp, cresc undele alfa — aceleași asociate cu starea de calm, claritate și creativitate. Practic, treci dintr-un mod de „alertă” într-un mod de „prezență”.

Apa are câteva caracteristici unice: sunet constant, mișcare fluidă, modele vizuale blânde. Toate acestea oferă stimulare fără suprasolicitare. Este exact tipul de mediu de care creierul are nevoie pentru a se regla. De aceea, chiar și câteva minute lângă apă — sau chiar ascultând sunet de ploaie — pot reduce tensiunea și îmbunătăți concentrarea.

Nu ai nevoie de o vacanță. Ai nevoie de expunere. Pentru că uneori, cea mai rapidă formă de echilibru nu vine din a face mai mult. Ci din a te opri… și a privi apa. 

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