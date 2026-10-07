Amendă de 3.000 de lei pentru urme de cannabis găsite într-un grinder la un clujean

Un clujean a primit o amendă penală de 3.000 de lei pentru deținere de cannabis, decizie pronunțată definitiv la 2 octombrie 2026 de Curtea de Apel Cluj, în urma unei rejudecări dispuse de Înalta Curte.
Instanța a stabilit o pedeapsă de 60 de zile-amendă, valoare de 50 de lei pe zi, pentru urmele de substanțe specifice cannabisului identificate într-un dispozitiv de mărunțit din plastic. Analizele de laborator au evidențiat prezența tetrahidrocannabinolului și a cannabinolului, însă cantitatea a fost prea mică pentru a fi cântărită.
Dosarul a parcurs un traseu judiciar complex, trecând prin Tribunalul Cluj, Curtea de Apel Cluj și Înalta Curte de Casație și Justiție. Inițial, în aprilie 2024, la o percheziție efectuată în locuința inculpatului, anchetatorii au descoperit grinder-ul conținând urme de materie vegetală. Bărbatul a recunoscut fapta în fața primei instanțe.
De la achitare la condamnare definitivă
Tribunalul Cluj l-a achitat inițial pe inculpat pentru deținerea de cannabis, considerând că nu putea fi stabilită o cantitate de drog și că urmele găsite nu erau susceptibile de consum. Direcția de Investigații Criminale din cadrul DIICOT a atacat această soluție.
În noiembrie 2025, Curtea de Apel Cluj a stabilit că fapta constituie infracțiune, dar a renunțat la aplicarea pedepsei, acordând inculpatului un avertisment. Decizia a fost ulterior contestată în fața Înaltei Curți.
În martie 2026, instanța supremă a casat decizia Curții de Apel, limitând însă rejudecarea la sancțiunea pentru deținerea de cannabis. Înalta Curte a precizat că nu putea fi dispusă renunțarea la pedeapsă în condițiile în care bărbatul fusese deja condamnat definitiv pentru alte trei infracțiuni din același dosar.
La rejudecare, Curtea de Apel Cluj a stabilit că existența infracțiunii nu mai poate fi pusă în discuție, având de hotărât doar tipul pedepsei. Judecătorii au optat pentru amendă, ținând cont de cantitatea extrem de redusă, de faptul că inculpatul are un loc de muncă și doi copii minori în întreținere, precum și de conduita sa după condamnarea inițială.
Inculpatul, în vârstă de 44 de ani, este electromecanic auto, angajat cu contract individual de muncă. Pentru celelalte fapte din dosar, el mai are de executat o pedeapsă de 3 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere. Curtea a clarificat că noua amendă nu se contopește cu această pedeapsă.
În motivarea deciziei, instanța a arătat că aplicarea unei pedepse cu închisoarea pentru deținerea de cannabis ar fi fost disproporționată. Orice sancțiune cu închisoarea, chiar și la minimul special, ar fi ridicat pedeapsa rezultantă peste 3 ani, ducând la executarea în regim de detenție a întregii pedepse, ceea ce instanța a considerat o consecință excesivă pentru urmele minuscule de cannabis găsite într-un dispozitiv de mărunțit.