Amendă de 3.000 de lei pentru urme de cannabis găsite într-un grinder la un clujean

Publicat 7 oct. 2026, 09:58 Sursă Actual de Cluj

Un clujean a primit o amendă penală de 3.000 de lei pentru deținere de cannabis, decizie pronunțată definitiv la 2 octombrie 2026 de Curtea de Apel Cluj, în urma unei rejudecări dispuse de Înalta Curte.

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