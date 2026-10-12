Avion de jucărie semnalat pe Calea Florești, intervenție pirotehnică în Cluj-Napoca

Poliția din Cluj-Napoca a verificat un dispozitiv aeromodel semnalat duminică, 11 octombrie, pe Calea Florești. Inițial s-a crezut că este vorba despre o dronă, iar la fața locului au intervenit și specialiști pirotehniști.
Evenimentul a avut loc în jurul orei 20:00, când Poliția Municipiului Cluj-Napoca a fost sesizată cu privire la prezența unui dispozitiv de mici dimensiuni, cu aspectul unei machete de avion, pe strada Calea Florești.
Polițiștii deplasati la fața locului au identificat un obiect cu configurație aerodinamică specifică unei aeronave, posibil destinat activităților de agrement. Din cauza incertitudinii inițiale privind natura exactă a obiectului, s-a procedat la verificarea acestuia și de către specialiști pirotehniști.
În urma controalelor preliminare, s-a stabilit că dispozitivul nu este o dronă, ci un aeromodel cu comandă de la distanță. Potrivit IPJ Cluj, cercetările se continuă sub coordonarea unității de parchet competente pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului.