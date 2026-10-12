Avion de jucărie semnalat pe Calea Florești, intervenție pirotehnică în Cluj-Napoca

Publicat 12 oct. 2026, 10:37 Sursă Clujust

Poliția din Cluj-Napoca a verificat un dispozitiv aeromodel semnalat duminică, 11 octombrie, pe Calea Florești. Inițial s-a crezut că este vorba despre o dronă, iar la fața locului au intervenit și specialiști pirotehniști.

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