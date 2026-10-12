Bărbat condamnat la 6 ani și 5 luni pentru amenințări la adresa a doi procurori
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Un bărbat de 48 de ani a fost condamnat de Judecătoria Dej la 6 ani și 5 luni de închisoare pentru amenințări aduse a doi procurori și tulburarea ordinii în sala de judecată a Judecătoriei Huedin.
Instanța a reținut că incidentele au avut loc la trei termene de judecată desfășurate în septembrie și octombrie 2023, precum și în ianuarie 2024. Bărbatul participa la proceduri judiciare care îl priveau, inclusiv la verificarea arestării preventive într-un dosar pentru ultraj, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.
Potrivit hotărârii, inculpatul a folosit expresii jignitoare și obscene, perturbând desfășurarea ședințelor. La termenul din 31 octombrie 2023, acesta s-a adresat procurorului de ședință cu următoarele cuvinte: „vezi că mă eliberez eu… tu crezi că mor în pușcărie?”.
Instanța a considerat că afirmația reprezenta o amenințare voalată cu un rău viitor, îndreptată împotriva procurorului. Un nou incident a avut loc pe 18 ianuarie 2024, când bărbatul a arătat cu degetul către procurorul prezent în sală și a spus: „ies eu din închisoare și ne vedem noi”.
În continuare, cu pumnii încleștați, inculpatul a adăugat: „lasă că vedem noi cine este bărbat”. Comportamentul său a determinat evacuarea repetată din sala de judecată, manifestările fiind surprinse de înregistrări audio și video, inclusiv de dispozitivul portabil al unui agent din escorta penitenciarului.
Instanța: comportamentul a depășit limita nemulțumirii
Judecătoria a apreciat că manifestările nu puteau fi tratate doar ca reacții de dezaprobare față de măsurile judiciare. În motivare, instanța a subliniat că „comportamentul inculpatului a depăşit limita unor manifestări de nemulţumire sau de dezaprobare cu referire la luarea/menţinerea unor măsuri judiciare, precum şi limita unui comportament ireverenţios de tipul abaterii judiciare, îndeplinind condiţiile tipice ilicitului penal”.
La evaluarea amenințărilor, judecătorii au luat în considerare cuvintele folosite, gesturile, contextul și antecedentele bărbatului. Acesta mai fusese condamnat pentru infracțiuni împotriva autorității sau a înfăptuirii justiției, inclusiv pentru un ultraj judiciar comis în 2016 împotriva unui procuror de la aceeași unitate de parchet.
Instanța a reținut că amenințările erau credibile și apte să producă o stare de temere, chiar dacă inculpatul se afla sub pază. „Chiar dacă la momentul proferării ameninţărilor inculpatul se afla în custodia statului, acest aspect nu diminuează riscul punerii în executare a unor astfel de ameninţări, iar infracţiunea în sine nu este condiţionată de săvârşirea actelor cu care se ameninţă”, a explicat instanța.
Expertiza și stabilirea pedepsei
O expertiză medico-legală psihiatrică efectuată în cursul anchetei a concluzionat că bărbatul avea discernământ, capacitatea de a aprecia conținutul și consecințele faptelor sale fiind prezentă. Nu a fost recomandată o măsură de siguranță cu caracter medical.
Inculpatul nu a recunoscut faptele și nu a solicitat judecarea în procedura simplificată. Instanța a respins solicitarea de achitare, apreciind că probele demonstrează comiterea infracțiunilor cu intenție. La stabilirea pedepselor, s-a ținut cont de repetarea incidentelor, de antecedentele penale și de conduita manifestată în timpul judecării dosarului.
Pentru faptele din acest dosar, instanța a stabilit o pedeapsă finală de 6 ani și 5 luni de închisoare. Aceasta include condamnări anterioare pentru ultraj, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice. Judecătoria a desfăcut pedeapsa rezultantă anterioară de 5 ani și 2 luni, realizând o nouă contopire care include cele cinci pedepse din prezentul dosar.
A fost aplicată pedeapsa cea mai grea, de 4 ani, la care s-a adăugat un spor de 2 ani și 5 luni. Din durata finală se deduce perioada petrecută în detenție începând cu 15 februarie 2023, la zi. Cei doi procurori nu s-au constituit părți civile, iar inculpatul a fost obligat să plătească statului 4.000 de lei cheltuieli judiciare.
Sentința poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.
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