Bărbat condamnat la 6 ani și 5 luni pentru amenințări la adresa a doi procurori

Publicat 12 oct. 2026, 10:05 Sursă Clujust

Un bărbat de 48 de ani a fost condamnat de Judecătoria Dej la 6 ani și 5 luni de închisoare pentru amenințări aduse a doi procurori și tulburarea ordinii în sala de judecată a Judecătoriei Huedin.

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