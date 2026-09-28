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Dreptate după 7 ani. Clujean bătut la Untold în duba Jandarmeriei, despăgubit cu peste 25.000 de lei

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 28 sept. 2026, 09:21

Curtea de Apel Cluj a majorat daunele morale pentru un tânăr bătut de jandarmi în 2019

Un incident petrecut în dimineața zilei de 4 august 2019, în timpul celebrului festival Untold, și-a găsit în sfârșit o rezolvare în justiție, abia în anul 2026. Protagonistul acestui episod, tânărul clujean Răzvan Udrea, a dus o luptă acerbă prin sălile de judecată pentru a-și demonstra nevinovăția și pentru a trage la răspundere forțele de ordine care au acționat abuziv, potrivit gazetadebistrita.ro.

Acesta i-a acuzat pe jandarmi că l-au agresat fizic, l-au încătușat fără un motiv întemeiat și l-au supus unor bătăi severe chiar în interiorul unei dube de intervenție, o situație inacceptabilă pentru un stat de drept.

O victorie definitivă împotriva abuzurilor

După un traseu procesual extrem de complicat și plin de obstacole, primele decizii au început să apară la Tribunalul Cluj, care a recunoscut inițial o răspundere parțială a autorităților. Instanța de fond îi acordase tânărului despăgubiri în valoare de 20.000 de lei reprezentând daune morale, alături de 9.820 de lei pentru daune materiale. Cu toate acestea, lupta nu s-a oprit acolo.

Cazul a ajuns pe masa magistraților de la Curtea de Apel Cluj, care au analizat cu atenție probele și au decis să schimbe în mod decisiv perspectiva asupra evenimentelor din acea noapte.

Astfel, suma aferentă daunelor morale a fost majorată la peste 25.000 de lei, subliniind gravitatea traumei suferite de victimă.

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