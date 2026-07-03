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Incendiu puternic la biserica de lemn din Posta, județul Maramureș

FOTO: emaramures.ro

FOTO: emaramures.ro

Realitatea de Cluj
Scris de Realitatea de Cluj Publicat: 3 iul. 2026, 08:20

Un incendiu de amploare a izbucnit vineri dimineață, 3 iulie 2026, la biserica veche de lemn din satul Posta, comuna Remetea Chioarului, județul Maramureș.

Alarma a fost dată în jurul orei 4:00, iar flăcările au cuprins rapid întreaga construcție, inclusiv turla bisericii, care avea aproximativ 25 de metri înălțime.

Potrivit ISU Maramureș, incendiul se manifesta violent la sosirea echipajelor, pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați. Din cauza intensității focului, exista un pericol iminent de prăbușire a structurii.

Pentru stingerea incendiului au fost mobilizate mai multe forțe: trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară, două echipaje SMURD, o cisternă pentru alimentare cu apă și două autospeciale de primă intervenție și comandă, potrivit emaramures.ro.

Pompierii au reușit să localizeze incendiul și au continuat intervenția pentru lichidarea focarelor și înlăturarea efectelor produse de flăcări. Incidentul a afectat grav un lăcaș de cult vechi, reprezentativ pentru comunitatea locală.

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